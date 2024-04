SEREMI DE LA MUJER JUNTO A SU PAR ENERGÍA CAPACITAN A FUNCIONARIADO PÚBLICO EN CORRESPONSABILIDAD Y GÉNERO

​En el marco de las actividades comprometidas por la Comisión Técnica Regional de Igualdad de Derechos y Equidad de Género, encabezada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género y que congrega a 60 reparticiones públicas, esta semana junto a su par de Energía de Magallanes impartieron los talleres "Las Mujeres Suman" y "Corresponsabilidad y Cuidados", dirigido a funcionarias y funcionarios públicos.

La instancia fue encabezada por la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando y el titular regional de Energía, Sergio Cuitiño; y las presentaciones, estuvieron a cargo de María Alicia Aguilar por parte de Energía y Paulina Torres Cárdenas, profesional de apoyo de la cartera de la Mujer y Equidad de Género.

LAS MUJERES SUMAN

En la apertura de la actividad -desarrollada en la Cámara Chilena de la Construcción-, las autoridades regionales resaltaron la importancia de ir actualizando conceptos necesarios para fomentar el cambio cultural que nuestra sociedad requiere para alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito laboral tanto privado como institucional.

Por ejemplo, iniciativas como “Las Mujeres Suman” del Ministerio de Energía buscan equiparar la cancha en un sector “que históricamente ha sido subrepresentado” explicó la Seremi Ruiz Ovando. “Fomentar la participación de mujeres en carreras técnicas y profesionales del área energética no solo permite representar de mejor forma la diversidad que existe en la sociedad, sino que en términos laborales aporta a cerrar brechas salariales al ser un área mejor remunerada y más competitiva”, declaró.

En tanto, el seremi de Energía, Sergio Cuitiño, complementó lo expresado por la seremi Ruiz en el sentido de “abordar integralmente los desafíos y deudas que tenemos con la igualdad, a fin avanzar con logros concretos en mayor y mejor equidad de género”. Cuitiño agregó: “estas iniciativas de concientización y aprendizajes deben partir por casa; es decir, desde el Estado, el cual tiene un rol protagónico, al igual que sus funcionarios públicos”.

“Sin embargo -prosiguió la autoridad de Energía-, este tránsito hacia una sociedad con mejores estándares de equidad de género y participación femenina no se producen por la sola actuación del Estado o el gobierno de turno. Los cambios se consiguen y se legitiman cuando participan y se comprometen las instituciones intermedias y la sociedad civil en general”, planteó. “En este sentido, nuestro rol como autoridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, es articular, garantizar y promover instancias de participación y difusión donde todas las voces tengan ocasión de ser escuchadas”, remarcó Cuitiño.

SOCIEDAD DE CUIDADOS

En el marco de la iniciativa de gobierno “Chile Cuida”, el cual busca avanzar hacia una sociedad de cuidados, el taller también fue la oportunidad para abordar esta temática desde una perspectiva de género. Los cuidados niños, niñas, adultos mayores y/o personas en situación de discapacidad generalmente son realizados por un familiar de manera no remunerada, y la gran mayoría de quienes ejercen esta labor son mujeres.

“Por ello, la corresponsabilidad es fundamental para abordar la inequidad en la distribución del trabajo de cuidados. Este principio implica que el cuidado no es solo una responsabilidad de las mujeres, sino una obligación compartida por hombres, familias, la comunidad, el sector privado y el Estado. Y como Gobierno buscamos garantizar que todas las partes de la sociedad contribuyan equitativamente al bienestar colectivo. Solo así se avanzará a que las mujeres accedan a oportunidades laborales y educativas sin estar limitadas por estos roles de género tradicionales”, puntualizó la Seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz Ovando.

Cabe señalar que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo, mientras el 3,4% de los hombres inactivos está fuera de la fuerza laboral por responsabilidades familiares permanentes, en las mujeres la cifra escala al 32,5%.

La Comisión Técnica Regional de Igualdad de Derechos y Equidad de Género continuará desarrollando capacitaciones durante todo el año, con el fin de incorporar en las políticas, planes y programas la perspectiva y el impacto de estos, en hombres y mujeres en igual medida, lo que permite perfeccionar su efectividad, eficacia y la representación de la diversidad de la sociedad.







