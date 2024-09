SEREMI DE SALUD Y CESFAM INSTALARON PLACA INFORMATIVA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO

​En el día mundial de la prevención del suicidio, la SEREMI de Salud junto al CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez descubrieron una placa informativa con el numero *4141 y el lema “No estas solo, no estas sola” que es la línea de atención para la prevención del suicidio, la cual atiene de lunes a domingo las 24 horas.



En el acto estaban presentes el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, la alcaldesa protocolar, Verónica Pérez magdalena, el Director de Salud, Guillermo López Jara, la directora del CESFAM, Geraldine Valencia Galindo y la Jefa de la Oficina Provincial de la SEREMI de Salud, Paulina Barrientos Vera.



Al respecto el Delegado presidencial indicó que lo principal es la prevención y como gobierno están muy interesado en fomentar la información sobre la prevención y como ser agentes de cambio y prevención, señalo que es importante estar atentos a los comportamientos de nuestros cercanos e informarnos sobre las políticas de prevención.



Verónica Pérez Magdalena, alcaldesa protocolar señaló que es importante crear redes que permitan trabajar sobre la prevención, agradeció los esfuerzos de la atención primaria y SEREMI de Salud que entregan las herramientas para poder convertirnos en agentes de prevención, finalmente indicó que es importante seguir con la prevención, no solo en salud mental sino en otros temas aquí en Puerto Natales.



Guillermo López Jara, Director de Salud de la CORMUNAT indicó que como atención primaria de la comuna y centro de salud familiar están volcados en la prevención y promoción de la salud, agrego que la instalación de esta placa viene a potenciar las estrategias de prevención en la comunidad, dado que la última década a aumentado los intentos de suicidio y los suicidios consumados, finalmente señaló que se esta trabajando en atacar esta problemática, no solo con los entes de salud, sino que con los colegios y otras agrupaciones sociales que promuevan la prevención del suicidio.



Geraldine Valencia Galindo, Directora del CERSFAM manifestó que es muy importante que los usuarios puedan conocer el numero *4141 al cual pueden acceder y entender que el hablar es muy importante en la prevención, agrego que como centro de salud también cuentan con la dupla psicosocial, la cual esta de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 para contención en caso de una crisis, agrego que como centro de salud seguirán trabajando en actividades de prevención y promoción para evitar los intentos de suicidio y acompañar a los usuarios en el momento que lo requieran.



En tanto Paulina Barrientos Vera, jefa de la oficina provincial de la SEREMI de Salud señaló que esta actividad es de suma importancia dado el rol de prevención y promoción de la atención primaria y la cantidad de usuarios a los que se puede llegar, que exista difusión, que los usuarios sepan de la existencia de la línea *4141, que atiende todos los días de la semana, 24 horas, con profesionales que están capacitados para realizar una intervención en momento de crisis.



