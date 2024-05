SERNAPESCA PUBLICÓ NÓMINA PRELIMINAR DE EMBARCACIONES ARTESANALES PRÓXIMAS A CADUCAR Y LLAMA A REGULARIZAR SITUACIÓN

​La Ley de Pesca y Acuicultura contempla un proceso anual de caducidad de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal, el que actualmente está suspendido para las distintas causales de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2024 por la ley 21.588, a excepción de la declaración de caducidad por no pago de la patente pesquera correspondiente, cuya suspensión rigió hasta el 31 de diciembre de 2023.



Es por esto que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura dio inicio al proceso de caducidades solamente para las inscripciones en el RPA que no hayan regularizado el pago de la patente pesquera, para lo cual ya publicó una nómina preliminar de aquellas embarcaciones que podrían ser caducadas este próximo 30 de junio.



Es por esta razón que desde el Sernapesca se hace un llamado a los pescadores y pescadoras artesanales para revisar la lista provisional de inscripciones que caducarán en junio, la que está disponible en este link. Este listado que también estará disponible en todas las oficinas de Sernapesca a lo largo del país, para que las y los inscritos puedan revisar su situación y, en el caso de que vean su embarcación en la lista, puedan regularizarla.



En tal sentido, desde la entidad añadieron que “los inscritos e inscritas que se encuentren en esta situación, tienen plazo hasta el 31 de mayo para presentar los documentos o antecedentes que certifiquen que cumplen con los requisitos para mantenerse en el Registro Pesquero Artesanal y no se ha configurado la causal de caducidad vinculada al pago de la patente pesquera”.



Para ellos, los interesados e interesadas deben presentar el formulario que está en este link, donde deberán incluir todos sus descargos y la documentación que lo acredite, en cualquiera de las oficinas de Sernapesca a lo largo del país.