SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) RECIBIÓ MÁS DE 473 MIL POSTULACIONES EN SU PERIODO PRINCIPAL

​El Ministerio de Educación informa que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) recibió más de 473 mil postulaciones de estudiantes en su periodo principal, que se extendió entre el 2 y el 30 de agosto. El SAE es la plataforma del Mineduc para acceder a establecimientos públicos o particulares subvencionados. De las postulaciones recibidas, 180 mil corresponden a niños y niñas que están entrando al sistema escolar (prekínder, kínder o 1° básico).





El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó además que “el 94% de los estudiantes que estaban obligados a participar del proceso, porque sus establecimientos no ofrecen su siguiente nivel educativo. Esto es bien importante, porque de esta forma se garantizan las trayectorias educativas, que nos permite el monitoreo y seguimiento de estos casos”.





En el caso de la Región de Magallanes, el SAE recibió 4.186 postulaciones. Los resultados de ellas se conocerán entre el 17 de octubre y el 23 de octubre.





¿Cómo se asignan los cupos?







Luego del cierre de las postulaciones viene el proceso de asignación de cupos, según la cantidad de vacantes que tengan los establecimientos y la cantidad de postulaciones que recibieron.





Por ejemplo, si un establecimiento tiene más vacantes que las postulaciones que recibió, entonces todos los postulantes ingresarán.





Por el contrario, si un establecimiento tiene menos vacantes que las postulaciones que recibió (establecimiento con alta demanda), entonces el SAE realizará un ordenamiento aleatorio de esos postulantes, aplicando criterios de prioridad, para determinar quiénes podrán acceder a un cupo.





Hay cuatro criterios de prioridad, en este orden:





postulantes que tengan hermanos en el establecimiento;

15% estudiantes prioritarios por nivel;

postulantes cuyos padres trabajen en el establecimiento;

postulantes que sean exestudiantes del establecimiento y deseen volver, siempre que no hayan sido expulsados.





Si una familia no quedó en su primera opción debido a la alta demanda de dicho establecimiento (más postulantes que vacantes), el sistema intentará asignarlos a su segunda opción, y así sucesivamente.





Próximas fechas







Publicación de resultados de las postulaciones en el Periodo Principal: 17 al 23 de octubre de 2024

Publicación de resultados de la lista de espera del Periodo Principal: 4 y 5 de noviembre de 2024

Periodo Complementario de postulación: 15 al 22 de noviembre de 2024

Resultados del Periodo Complementario: 4 de diciembre de 2024

Matrículas en los establecimientos: 5 al 13 de diciembre de 2024