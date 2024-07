VERONICA AGUILAR MARTÍNEZ, CONCEJALA Y CANDIDATA A ALCALDESA POR PUNTA ARENAS "TENEMOS UNA ADMINISTRACIÓN QUE QUIERE DEJAR MORIR NUESTRO FESTIVAL"

Esta mañana, Verónica Aguilar, concejala y candidata a la alcaldía de Punta Arenas, participó en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz. Durante la entrevista, Aguilar abordó varias críticas y propuestas dirigidas a la administración actual del alcalde Claudio Radonich. Aguilar criticó fuertemente la decisión de Radonich de no revertir la ordenanza municipal que restringe el funcionamiento del comercio local los domingos. Según ella, esta medida ha afectado negativamente a los comerciantes locales, limitando sus oportunidades de negocio y perjudicando la economía local. Además, Aguilar señaló que la página de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) no está actualizada, lo que impide a los ciudadanos acceder a información relevante y oportuna sobre las actividades y gestiones municipales. En cuanto a la participación ciudadana, Aguilar afirmó que, de ser elegida alcaldesa, trabajará para recuperar y fortalecer los programas sociales, fomentando una mayor implicación de los ciudadanos en las decisiones municipales. También expresó su preocupación por la falta de transparencia en los gastos de las actividades municipales, mencionando específicamente que el Concejo Municipal no ha recibido un desglose detallado de los ítems de gastos para las Invernadas 2024. Finalmente, Aguilar cuestionó las declaraciones de Radonich sobre los recursos faltantes para el Festival Folclórico en la Patagonia, revelando que hay una preocupación en la Comisión de Cultura por la falta de 73 millones de pesos para su realización.



Puedes ver la entrevista aquí:

​



​