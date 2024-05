BUENOS AIRES FUE EL ESCENARIO DE LA PRIMERA GALA DEL TURISMO MAGALLANES

​Con éxito se realizó la Primera Gala del Turismo de Magallanes 2024 en Buenos Aires. El evento, que se desarrolló en la Embajada de Chile, fue organizado por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, gracias al apoyo de empresas privadas, transformándose en una plataforma fundamental para la promoción y el fortalecimiento de los lazos turísticos entre Argentina y Chile.



“Estamos muy contentos de realizar nuestra gala, que es la primera de muchas que pensamos repetir no solo en Buenos Aires, sino que, en otros países de Sudamérica, que son destinos importantes para nuestras empresas, que básicamente van en busca de turistas que conozcan la Patagonia, no solo la chilena, también la argentina, ya que queremos promocionar todo como un solo lugar”, señaló Rodrigo Bustamante, presidente de HYST.



Asimismo, la gerente de HYST, Sara Adema resaltó que “para nosotros es fundamental poder organizar este tipo de eventos que nos permiten fidelizar las acciones que podemos tener en conjunto con Argentina”.



El evento reunió a operadores turísticos argentinos con representantes y empresarios de Magallanes, la noche ofreció una oportunidad única para el networking y la colaboración, y contó con la participación del secretario de turismo, ambiente y deporte, la subsecretaria de Turismo de Argentina, y el embajador de Chile en Buenos Aires.



“Este evento es una demostración de la hermandad, de la integración. Conversamos recién con el embajador la importancia de generar circuitos turísticos integrados, a partir de la demanda mundial que hay, de encuentro con la naturaleza y nuestros países juntos son una potencia turística”, realzó el Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina.



De igual forma, la subsecretaria de Turismo de Argentina, Dra. Yanina Alejandra Martínez destacó la organización de la actividad. “Felicito al sector privado que ha organizado este evento y que sin duda será un evento que beneficiará a ambos países, porque sabemos que trabajar por región nos potencia”, puntualizó.







La "Primera Gala del Turismo de Magallanes 2024" no solo destacó por su enfoque en la integración regional, sino también como una celebración de la rica oferta turística y la belleza incomparable de la Patagonia, afianzando el compromiso de ambas naciones por un futuro turístico compartido y próspero.



“La Patagonia es un destino de atracción universal. Esperamos con este evento contribuir a que haya más interés aún en la Patagonia y que mucha más gente la pueda visitar”, enfatizó José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina.



La gala contó con la destacada participación del aclamado actor Benjamín Vicuña, quien encantó a la audiencia resaltando las bellezas del extremo austral de Chile. “Para mí es un honor ser embajador de este encuentro entre dos culturas, entre Chile y Argentina. Poder estar compartiendo los lugares que tanto amamos de la Patagonia Chilena, poder conocer un poco más sobre la gastronomía, sobre los lugares estratégicos, sobre la hotelería, sobre los paisajes y los diferentes tipos de actividades que tenemos”, subrayó el embajador del destino en el evento.



Este evento fue posible gracias al apoyo de patrocinadores clave como WeTravel, Red Salud, Distribuidora Oviedo y SKY, y contó con la participación de empresas líderes en el sector turístico como Patagonia Planet, Lago Grey, Vértice, Kipaventour Patagonie, Hotel Río Serrano, Antarctica 21, Las Torres, Hotel del Paine y DAP.





Una oportunidad de reuniones estratégicas



Durante el viaje a Buenos Aires, el directorio de HYST también sostuvo reuniones estratégicas con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Republica Argentina, FEHGRA, y CapacitAHT, encuentros que estuvieron centrados en fortalecer la cooperación turística, y explorar nuevas oportunidades para apoyar a los socios, asegurando un futuro más integrado y próspero para el turismo en ambas regiones, y seguir potenciando el desarrollo de talentos y la profesionalización del sector hotelero.