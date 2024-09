ALAFIA ARMÓ LA FIESTA EN LA ESCUELA PATAGONIA

Interactuaron con los músicos, bailaron y corearon los temas que interpretó la banda. Alumnas y alumnos de la escuela Patagonia de Punta Arenas, fueron protagonistas de una fiesta musical, a cargo de Alafia y que se efectuó el mediodía de este viernes en el gimnasio del establecimiento educacional.

La iniciativa, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del al Programa Apreciación de la Música Nacional en el Contexto Escolar, forma parte de una serie de ocho presentaciones que incluye la propuesta que conecta a creadores regionales con audiencias estudiantiles.

“La verdad me encantó. Me pareció súper chévere. Mezclan distintos géneros musicales y me encantó la verdad”, dijo Angélica, de quinto año básico, curso que participó en las sesiones de mediación, previas al concierto.

Similar opinión expresó su compañero de nivel, Facundo. “Me pareció muy bien el concierto. Estaba muy genial y me encantó mucho. Ojalá vengan otra vez”, recalcó.

El programa Apreciación de la Música Nacional, durante el presente año considera ocho intervenciones en las comunas de Cabo de Hornos, Río Verde, Porvenir, San Gregorio, Natales y Punta Arenas. Llegará a siete establecimientos educacionales y una residencia familiar del servicio Mejor Niñez.

“Este es uno más, de los ocho conciertos que estamos realizando en la región de Magallanes. Hemos alcanzado seis comunas. Y la idea de esto es que las y los estudiantes puedan vincularse con las bandas, con los artistas regionales, que vienen a compartir con ellos, finalizando con la realización de un concierto”, comentó al seremi de las Culturas, quien acompañó a músicos y estudiantes durante la jornada.

Esta inolvidable experiencia vivida por las y los estudiantes de la escuela Patagonia, se replicará próximamente en el resto de la región. La agrupación Crisol, llegará a la escuela Punta Delgada de San Gregorio; Shuggar, a la Bernardo O’Higgins de Porvenir; Ely Moya, al liceo Donald Mc Intyre de Puerto Williams; Julio Argentino Díaz, al liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, y Eos, a la escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas.

“Para mí es súper importante, porque no solamente soy músico, también soy docente. Soy profesora del liceo Sara Braun y ya hemos hecho esto antes y la verdad es que es una experiencia súper rica. Y lo mejor de todo es que podemos empezar a culturalizar a los chiquitos, especialmente a los estudiantes cierto, y de cambiarles también un poquito la experiencia de que la música no solamente se vive en ciertos lugares, sino que se puede vivenciar en muchas partes”, sostuvo Valentina Solís, una de las integrantes de Alafia, luego del concierto abierto a toda la comunidad educativa.

Karina Contreras y Trío, estuvo la reciente semana en la escuela Bernardo Bruyne de Río Verde. Mientras que Los Klasky, en julio pasado visitaron la Residencia Familiar de la capital regional.

Para la selección de las bandas y solistas que participan en el programa se considera a ganadores del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, en cualquiera de sus líneas; haber sido parte de los procesos formativos de Escuelas de Rock, y también se aplica el criterio de estilos musicales y la equidad de género.





​



​