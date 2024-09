ALLAN STOWHAS, CANDIDATO A CORE (PARTIDO REPUBLICANO) "LE CREO UN 100% AL DIPUTADO BORIC PERO AL PRESIDENTE BORIC NO LE CREO"

​Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, el candidato a Consejero Regional (CORE) por el Partido Republicano, Allan Stowhas, compartió su visión sobre la situación política actual, los desafíos del Consejo Regional y su propuesta para la región. En conversación con el conductor Cristofher C. Cortéz, Stowhas cuestionó la gestión de proyectos evaluados por el CORE y el Gobernador, la repercusión de los casos de convenios y fundaciones, así como el desempeño del presidente Gabriel Boric.

Stowhas fue enfático al afirmar que, en la evaluación de proyectos regionales, "no ha habido cambios significativos" y que la gestión ha estado marcada por criterios ideológicos impulsados desde el nivel central. "La idea es que el consejo no sea una figura decorativa", comentó, criticando que el voto dentro del CORE ha estado alineado con los partidos políticos en lugar de responder a las verdaderas necesidades de la región.

Además, señaló que el consejo debió haber exigido mayor responsabilidad al gobernador, en particular, respecto a la activación de un contralor interno. Sobre los recientes casos de convenios y fundaciones que han generado polémica en el país, Stowhas expresó su preocupación por la normalización de conductas inapropiadas en el ámbito político. "Hemos estado normalizando cosas que no están bien", sentenció. En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, marcó distancia con el mandatario, afirmando: "Le creo un 100% al diputado Boric, pero al presidente Boric no le creo", sugiriendo que el actual gobierno llegó al poder en parte por un aprovechamiento político de las demandas sociales del estallido social. Respecto al Partido Republicano, Stowhas comentó que la formación política podría beneficiarse en términos de imagen debido a que "no está manchada con temas de corrupción", haciendo referencia a casos como el de Hermosilla y otras controversias que han golpeado a partidos tradicionales. Finalmente, el candidato destacó la importancia de los convenios de programación, describiéndolos como una excelente medida para avanzar en la descentralización del país. Sin embargo, señaló que el Gobierno Regional (GORE) no debería estar enfocado en "tapar hoyos de empresas públicas", sino en gestionar recursos de manera efectiva para el desarrollo de la región.



Puedes ver la entrevista aquí:

