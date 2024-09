CANDIDATA A ALCALDESA VERÓNICA AGUILAR EXIGE MAYOR COMPROMISO MUNICIPAL CON LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS "NECESITAMOS NO SOLO AMPLIAR EL CANIL SINO TENER MAS ESPACIOS, TRABAJAR CON LAS ORGANIZACIONES"

​Esta mañana, en una entrevista realizada en el programa “Buenos días región”, conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, la concejala y candidata a alcaldesa por Punta Arenas, Verónica Aguilar Martínez, compartió su visión sobre la gestión municipal y los desafíos sociales que enfrenta la comuna. Aguilar destacó la importancia de que el municipio recupere su enfoque social a través de diversos convenios de programación que permitan fortalecer áreas clave como la atención al menor, programas como Senda Previene y Lazos, entre otros.



Uno de los temas centrales de la conversación fue la protección de la infancia. Aguilar subrayó que Punta Arenas debe contar con una Oficina Local de la Niñez que garantice la defensa de los derechos de los menores. En referencia a los recientes casos de “parcelazos” en la ciudad, la concejala aseguró que, aunque no se han presentado denuncias formales, es fundamental no bajar la guardia en situaciones que podrían vulnerar los derechos de los niños y adolescentes.



En materia de salud, Aguilar fue enfática al señalar la necesidad de dejar de lado el populismo en áreas críticas como la seguridad y la prevención. "La gestión municipal debe enfocarse en soluciones reales, no en promesas vacías", afirmó.



Otro de los temas abordados fue la tenencia responsable de mascotas. Aguilar expresó su preocupación por el rezago que ha mostrado la municipalidad en este ámbito, destacando la urgencia de ampliar el canil y de crear más espacios adecuados para el bienestar animal. Además, propuso trabajar en conjunto con las organizaciones locales y establecer un programa efectivo que incluya rescate animal, educación sobre la tenencia responsable, y sensibilización de las familias y niños sobre el trato adecuado hacia los animales.

Puedes ver la entrevista aquí: