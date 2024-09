CANDIDATO A GOBERNADOR JOSÉ BARRÍA CRITICA GESTIÓN EN SALUD Y PROPONE CONVENIOS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN "HAY QUE TRAER RONDAS MEDICAS PERMANENTES"

Esta mañana, José Barría, candidato a gobernador regional, participó en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, donde presentó sus propuestas para mejorar la gestión regional en salud, educación y seguridad. Durante la entrevista, Barría realizó un análisis político de la situación actual, con un enfoque particular en la administración del gobernador Jorge Flies. Barría, quien busca impulsar cambios significativos en la región, expresó su opinión sobre la gestión del actual gobernador en el área de salud, recordando que Flies tiene un historial como médico en la zona. "¿Cómo no va a tener un sello de salud en la región con un médico en la cabeza?", comentó Barría, criticando la falta de un impacto más visible en las políticas de salud.

El candidato también propuso avanzar en dos proyectos clave para la región: la creación de un centro de salud mental y un geriátrico, áreas que, según él, necesitan urgente atención. Asimismo, destacó la importancia de reducir las listas de espera y mejorar el acceso a especialidades médicas mediante la implementación de rondas médicas permanentes y convenios de programación con instituciones externas. En cuanto a la Universidad de Magallanes (UMAG), Barría subrayó que, a pesar del talento y la voluntad que posee la universidad local, "no tiene los recursos necesarios" para expandirse en áreas clave como la formación de profesionales de la salud. Sostuvo que es necesario fomentar convenios de programación con otras universidades con mayor experiencia en estas áreas, para así fortalecer la oferta académica en salud de la UMAG.

Otro de los puntos críticos abordados fue la seguridad en la región, donde el candidato señaló que es imprescindible dotar de más recursos a los pasos fronterizos y atender las zonas más apartadas de Magallanes, que, según sus palabras, "están muy abandonadas".Finalmente, Barría hizo énfasis en la necesidad de modernizar la infraestructura portuaria en Magallanes para competir con ciudades como Ushuaia, en Argentina. "Estamos en pañales en ese tema todavía, no tenemos la infraestructura suficiente para recibir cruceros y recibirlos bien", comentó, haciendo un llamado a fortalecer este sector clave para el desarrollo económico regional.



Puedes ver la entrevista aquí:







