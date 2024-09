CANDIDATO A GOBERNADOR JOSE BARRÍA PLANTEA MAYOR CONTROL EN FRONTERAS Y PROPONE 'EXPULSAR A AQUELLOS EXTRANJEROS QUE VIENEN A DELINQUIR' PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN MAGALLANES

​Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, José Barría, candidato a Gobernador por Magallanes, abordó diversos temas clave para la región, como el centralismo en la gestión del turismo, la diversificación económica de Tierra del Fuego y la seguridad en la zona.



Barría fue enfático al señalar que es crucial que el Estado intervenga más en la promoción del turismo. Según el candidato, "no solo los privados pueden sostener el sector" y criticó duramente la actual administración de los parques nacionales por parte de CONAF. "CONAF no puede seguir administrando los parques nacionales, solo se enfocan en Torres del Paine y nunca lo han hecho bien", afirmó, añadiendo que no es justo que el Parque Nacional Torres del Paine siga financiando al resto de los parques nacionales del país.



Otro de los temas abordados fue la diversificación de la matriz productiva en Tierra del Fuego. Barría resaltó la necesidad de "buscar la forma de desarrollar el territorio" con más actividades económicas, apuntando a que esa área tiene un gran potencial desaprovechado. “Tierra del Fuego necesita más actividades”, dijo, en referencia a la urgencia de implementar nuevas industrias y proyectos que dinamicen la economía local.



La seguridad también fue un punto central de la conversación. Barría advirtió sobre la creciente inseguridad y la vulnerabilidad del territorio magallánico: "Se permeó la isla, cualquiera entra. La droga entra a montones, es un tema incontrolable el narcotráfico", denunció, destacando la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de más apoyo del gobierno regional para combatir este problema.



Además, planteó la necesidad de un control más riguroso en los pasos fronterizos de la región, sugiriendo contar con listas de pasajeros de quienes ingresen por vía marítima, terrestre y aérea. "Debemos expulsar a aquellos extranjeros que vienen a delinquir", concluyó Barría, reiterando que la seguridad que antes caracterizaba a Magallanes se está perdiendo y que es urgente tomar medidas drásticas para enfrentar esta situación.



Puedes ver la entrevista aquí:





