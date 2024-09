CANDIDATO A GOBERNADOR RAMÓN VARGAS Y EL DESARROLLO PORTUARIO EN LA REGIÓN "TENEMOS UNA TREMENDA POSIBILIDAD DE NEGOCIO, EL ESTRECHO DE MAGALLANES SE TRANFORMARÁ EN UN PASO NECESARIO PARA LA INDUSTRIA NAVIERA"

​Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos Días Región", conducido por Cristofher C. Cortéz y transmitido por Polar Comunicaciones, Ramón Vargas Guerrero, candidato a Gobernador, presentó una serie de propuestas y críticas en torno a la situación política y económica de la región de Magallanes. Vargas destacó la importancia de dos proyectos que impulsaría de ser electo: el Parque Industrial Tierra del Fuego y la Ciudadela de Horticultura Protegida. Según el candidato, estas iniciativas serían clave para diversificar la economía regional y fortalecer el desarrollo productivo en áreas estratégicas. Durante la entrevista, Vargas lanzó fuertes críticas hacia sus competidores, señalando que "tenemos dos candidatos a gobernadores que son burócratas, nunca han trabajado un día". Específicamente, mencionó a José Barría y Jorge Flies, afirmando que "José Barría es un hombre que nunca ha trabajado en el mundo privado" y "Jorge Flies nunca ha trabajado, se ha mantenido con sueldos de gobierno". El candidato también abordó el estado del desarrollo portuario en Magallanes, destacando que la región "está al debe de hace rato" en cuanto al EPA Austral. Vargas subrayó que el Estrecho de Magallanes tiene un enorme potencial como ruta clave para la industria naviera, lo que representa una oportunidad económica significativa que, según él, no ha sido debidamente aprovechada. En cuanto a la experiencia del cierre de Mina Invierno, Vargas criticó duramente a Jorge Flies, acusándolo de haber sido un "traidor" que contribuyó al cierre de la mina. "En el GORE teníamos un traidor y no nos dimos cuenta", sentenció. Finalmente, Vargas calificó a los candidatos Ducci y Arecheta como "autómatas", afirmando que "no tienen liderazgos legítimos" y que simplemente responden a las directrices de sus partidos políticos.



