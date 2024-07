NUEVA CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD: LAS COMUNAS DONDE PODRÍA CONSTRUIRSE Y CUÁLES SERÁN SUS CARACTERÍSTICAS

Fue el pasado jueves 18 de julio cuando el presidente Gabriel Boric anunció -tras una ola de crímenes reportados en el país- que se construirá una nueva cárcel de alta seguridad en la región Metropolitana. Y si bien desde el Ministerio de Justicia entregaron algunos detalles sobre cómo será el recinto penitenciario, no comunicaron cuál será la ubicación. Pese a ello, Santiago es una de las comunas que ha estado al centro del debate, sobre todo, porque la misma alcaldesa Irací Hassler se pronunció al respecto.

"Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente", escribió en su cuenta de X y agregó que "la tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano". Ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que donde se emplace será una decisión técnica que está evaluando el Ministerio de Justicia y que tiene que ver con el entorno y la posibilidad de los traslados. "Hay varios factores que tiene que analizar el Ministerio, y por ello, hay lugares a la vista en donde es más probable y donde es más rápido", mencionó. Un día antes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que el Ejecutivo sabía el lugar en donde se iba a ubicar la nueva cárcel.

Este sábado, en conversación con El Mercurio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó esta situación y las razones que existen detrás de la idea de evitar la "permisología" para construir la nueva cárcel: En este tema "se da una paradoja: todos quieren cárceles, pero nadie las quiere cerca. Y hay ejemplos que explican por qué, y qué, de no haber existido los inconvenientes que existieron, no tendríamos el déficit de plazas que tenemos hoy. En una de las alternativas, que es el caso de Pedro Montt, al lado del Ejército, hay un predio que se adquirió en 2011 por Gendarmería. ¿Cuál fue la reacción del municipio de Santiago? Modificar el plan regulador para impedir la construcción de una nueva cárcel", afirmó. "También ese año, pero en Alhué, se intentó la construcción de una cárcel.

Los vecinos se opusieron, y tanto, que vinieron a protestar frente al Palacio de la Moneda, y no se llevó a cabo. En 2010, el Estado compró 26 hectáreas en el sector donde está Punta Peuco, un recinto del Sename. Se esperaba construir un penal para 4.500 reos. Eso generó una gran cantidad de protestas, la toma de la carretera. No se pudo llevar a cabo", agregó. En ese sentido, aseveró que "si tenemos acuerdo de que es necesario un recinto de máxima seguridad con urgencia, tenemos que tomar una decisión urgente, y la única manera es tener una autorización del Congreso que exima el establecimiento de esa cárcel de esos permisos.

Este tipo de infraestructuras tienen que estar instaladas en algún lugar, y son indispensables para la sociedad". Consultado por las críticas que ya surgieron en Santiago, indicó: "El barrio Pedro Montt... estamos terminando de evaluar, pero es un barrio judicial penal. Tiene el centro de justicia, Santiago 1, la ex penitenciaría, máxima seguridad, y al otro lado se está construyendo el nuevo edificio del Servicio Médico Legal (SML)". Independiente de la decisión, se puede divisar que hay preocupación por la zona en que será emplazado el recinto.

Al igual que Hassler y ante las especulaciones sobre una eventual instalación en su comuna, el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (Frente Amplio), por ejemplo, mostró su rechazo a la eventual construcción de la cárcel allí. "Compartimos la visión del presidente Gabriel Boric de avanzar políticas públicas en materia de seguridad, pero Tiltil tiene necesidades profundas que no han sido subsanadas por el Estado. Rechazamos cualquier intención de instalar un recinto carcelario en nuestro territorio", acotó en X. De acuerdo con El Mercurio, entre jefes comunales también se ha comentado la posibilidad de erigir el centro en otros sectores más alejados como el Noviciado, en Pudahuel; Batuco o Alhué. Asimismo, indican que el construir un recinto de esas características en ese lugar de la comuna de Santiago también afectaría a otros municipios, como Pedro Aguirre Cerda, en donde tampoco estarían contentos con un eventual nuevo centro penitenciario aledaño a la comuna. De todas maneras, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se alineó con Tohá y dijo en conversación con 24 Horas que el lugar ya está definido y se comunicará en los próximos días.

"Nosotros ya hemos definido el lugar donde se va a emplazar esta nueva cárcel. Esta decisión la vamos a comunicar oportunamente en los próximos días, una vez que ingresemos el proyecto de ley que nos permita la construcción más rápida y expedita. Esta información es muy estratégica, por lo tanto, el Gobierno la va a comunicar oportunamente. Entendemos el nerviosismo y la ansiedad que tiene el conjunto de actores locales, nos parece que es muy entendible en ese sentido, pero aquí lo importante es el interés del país en su conjunto.

Estas decisiones no se toman por los intereses de un alcalde o de una alcaldesa, no se toman por los intereses de una comunidad en particular, sino que tienen que ser para nuestro sistema penitenciario en su conjunto", expresó. "Infraestructura y tecnología determinada" Según Cordero, lo que anunció el Mandatario "no es solo un penal, sino un sistema de máxima seguridad" y "eso significa establecimiento con infraestructura y tecnología determinada, con un régimen penitenciario estricto y que sea administrado por una unidad capacitada y reclutada al interior de Gendarmería específicamente para tratar con este tipo de organizaciones. Es el inicio de una reforma más estructural a Gendarmería". En cuanto al modelo de cárcel que se busca -y si iría en la línea del modelo italiano o no- acotó que "son las experiencias europeas, no solamente la italiana, también la española (...) y la gestión es clave: del patio, del monitoreo, del uso de tecnología, es distinta".

En relación a si se está pensando endurecer las restricciones ya existentes, el ministro advirtió que "los clásicos vinculados al escrutinio sobre las visitas, relación con ellas a través de intercomunicadores, de locutorios, pero también tiene que ver con otras medidas, como la grabación dentro de los establecimientos, aunque sin afectar el derecho a la defensa". Durante la semana, el subsecretario Gajardo, también dio a conocer detalles sobre la nueva cárcel. En conversación con CNN Chile, expuso que el recinto contará con una infraestructura penitenciaria "tal como la tienen los penales de máxima de seguridad en el resto del mundo". Asimismo, indicó que "va a ser con celdas individuales, celdas que van a estar monitorizadas las 24 horas del día", lo que "significa que tienen una cámara en su interior donde uno puede observar lo qué están haciendo estos líderes de las bandas criminales".

También precisó que contará "con un régimen penitenciario muy estricto, que tiene pocas horas de patio, y en esas horas de patio no tienen contacto con otros internos". "Además, las visitas se encuentran muy controladas, con locutorios, es decir, no hay contacto personal precisamente para que no se genere cualquier tipo de intercambio de información que no esté debidamente controlada", complementó. Gajardo de igual manera expuso que será una cárcel moderna, con alta capacidad tecnológica "que nos permita tener inhibición de telefonía celular, que nos permita tener un sistema anti drones, que nos permita también tener sistema de seguridad perimetral tecnovigilado, y con una seguridad perimetral muy importante. Es decir, un régimen estricto y una infraestructura adecuada".

Fuente: Emol.com

