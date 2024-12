CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENTES CAMBIOS AL REGISTRO DE CONTRATISTAS MOP PARA IMPULSAR COMPETITIVIDAD REGIONAL

Socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvieron un productivo encuentro con Moisés Oñate, jefe del Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quien presentó las iniciativas de modernización del registro y escuchó las experiencias y necesidades de los contratistas de la región austral.

Jan Gysling, vicepresidente de la CChC Magallanes, destacó la importancia de este encuentro en el marco del proceso de modernización del Registro de Contratistas del MOP, organismo que habilita a personas naturales y jurídicas para participar en licitaciones de obras públicas. La autoridad del gremio de la construcción regional señaló que la baja movilidad actual del registro en la región afecta directamente la competitividad en las licitaciones, situación que esperan mejorar con este tipo de reuniones.

"Los requisitos de experiencia solicitados para ingresar al Registro de Contratistas son muy altos, especialmente cuando el MOP no reconoce las experiencias de los contratistas trabajando para otras reparticiones públicas o para otro tipo de mandantes en obras similares, como por ejemplo pavimentos para el Serviu. Esto provoca un círculo vicioso: los contratistas no pueden acceder al registro o avanzar en él porque no logran acumular la experiencia requerida en obras MOP y, a la vez, no pueden postular a la ejecución de las obras que les permitirían generar esa experiencia porque no están en el registro. Esperamos que el Ministerio pueda actuar rápidamente para romper este círculo y con ello podrán tener un abanico más amplio de competidores para las licitaciones", explicó Gysling.

Otros de los puntos presentados durante el encuentro fueron el limitado presupuesto del MOP en los últimos meses del año, lo que provoca retrasos en estados de pago y repercute en los balances financieros de cada una de las empresas que ejecutan los proyectos MOP.

"Las empresas socias de nuestro gremio enfrentan serias dificultades por los retrasos en los pagos de mandantes públicos, viéndose obligadas a recurrir a financiamiento bancario para cumplir con sus trabajadores y proveedores. Esta situación es especialmente crítica en nuestra región, donde la mayor actividad constructiva se concentra en verano. Los retrasos en los pagos de fin de año deterioran significativamente los balances de las empresas, generando un daño importante que se manifiesta en diversos aspectos. Por un lado, al no haber dinero para pagar por las obras realizadas, el MOP no permite facturar los avances, lo que implica que la deuda formalmente no existe y afecta directamente al balance financiero. Así, un balance deteriorado por ese motivo implica que la empresa no pueda acreditar capacidad económica ante el propio MOP, lo que dificulta su permanencia en el Registro y limita sus posibilidades de adjudicarse nuevas obras públicas. Finalmente, las empresas se ven obligadas a buscar financiamiento bancario para cumplir con sus trabajadores y proveedores, lo que genera un costo adicional significativo no previsto en la oferta. Además, la obtención de ese financiamiento se ve dificultada por el deterioro en el balance", explicó el vicepresidente de la CChC Magallanes.

Por su parte, Moisés Oñate, Jefe del Registro de Contratistas del MOP, escuchó activamente los comentarios de socios y socios de CChC Magallanes, y aseguró que "para nosotros como Ministerio es fundamental mantener vínculos estrechos con la industria, especialmente con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que representa a gran parte de los contratistas de la región.Queremos entender cómo perciben el funcionamiento del Registro, identificar tanto los aspectos positivos como las áreas que requieren mejoras, y conocer los desafíos que enfrentan en su interacción con nosotros. La situación geográfica de Magallanes presenta retos particulares, ya que la lejanía puede afectar la calidad y los tiempos de respuesta. Entendemos que tener que resolver ciertos trámites en Santiago representa una dificultad significativa y nuestro compromiso es trabajar en proporcionar una atención más oportuna y eficiente que responda a las necesidades específicas de la región".

