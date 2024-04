CHILE ES PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA, IEAL, A TRAVÉS DE LA ELECCIÓN DE MARIO AGUILAR, PRESIDENTE DEL COLPROCH

​En su primer discurso ante la Asamblea Plenaria, el líder docente chileno realizó un repaso del sistema educativo chileno en las últimas décadas mencionando algunos de los pendientes “el abandono de la educación pública; el agobio laboral docente con una sobrecarga administrativa y burocrática inútil y que no sirve para un gran trabajo pedagógico y que solo estresa y enferma a las y los docentes”.



Mario Aguilar agregó “los problemas de convivencia escolar por eso estamos exigiendo una ley que nos proteja efectivamente de las diversas agresiones y la educación estandarizada que convierte a nuestras niñas y niños en números, con quienes se trabaja para subir unos puntajes, lo que obliga a los docentes a transformarse en adiestradores más que en educadores”.



El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile también destacó la Deuda Histórica explicándoles a todos los asistentes de diversos países que “se generó en Dictadura, hace 43 años y aún no se resuelve “.



Por último, el líder docente sostuvo “no podemos seguir repitiendo lo que hicimos antes si queremos resultados distintos, y como Gremio estamos revisando nuestra propia acción para lograr que esos cambios sí sean posibles y logremos recuperar la educación como un derecho social y no como un producto de mercado”.



La elección del Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar como parte del Comité Ejecutivo fue en el marco de la Décimo tercera Conferencia Regional realizada en San José de Costa Rica entre el 7 al 9 de abril.



La Internacional de la Educación, IEAL, es una federación internacional de sindicatos de la educación, que representa a más de 30 millones de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación y cuenta con más de 400 organizaciones integrantes de 177 países de varias regiones de todo el mundo.



La IE es la única Federación Mundial que representa a todas las personas docentes y trabajadoras de la educación, con el fin de proteger sus derechos y los de sus estudiantes. Son defensores de la educación pública y de calidad, accesible para todas las personas.