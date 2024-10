MÁS DE 30 CIRUGÍAS SE REALIZAN DIARIAMENTE EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

​Reforzando que la prioridad del Hospital Clínico de Magallanes es garantizar la continuidad de la atención de la comunidad magallánica, a la vez de lamentar la situación acontecida con un usuario que vio postergada su intervención debido a factores externos, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Marcelo Torres, informó que, desde el establecimiento de salud, se han desarrollado las gestiones necesarias para que esta situación - en lo posible - no se vuelva a repetir.



“Esta fue una situación puntual que se debió a que el proveedor que tenía que suministrarnos de guías para hemodinamia de cirugías vasculares, no contó con lo requerido, nosotros habíamos emitimos la orden de compra hace más de una semana y él indica que, por quiebre (de stock) nacional no podría enviarlo hasta el día jueves; se hicieron los contactos con otras empresas y lamentablemente se encontraban en la misma situación, lo que impidió que contáramos con ese insumo para esta semana”, indicó el director (s) Marcelo Torres.



Agregando el directivo que, la prioridad del establecimiento es contar con todos los insumos para brindar las prestaciones necesarias a los usuarios. “Nosotros desarrollamos más de 30 cirugías diarias, todas ellas sin mayores inconvenientes en contexto de lista de espera y, de los requerimientos que los propios médicos van definiendo conforme a la situación de cada usuario/a. Nuestra prioridad son los pacientes y esperamos seguir dando la cobertura que hemos brindado, al día de hoy, sin inconvenientes”, puntualizó el también subdirector administrativo del principal establecimiento de salud de Magallanes.



Marcelo Torres, consignó además que se han efectuado diversas licitaciones desde el establecimiento, las que han sido adjudicadas, a fin de contar con los insumos necesarios para brindar las prestaciones requeridas. No obstante, se debe considerar que los factores externos son latentes.



Por su parte, la SEREMI de Salud, Francisca Sanfuentes, junto con lamentar la situación que se ocasionó a raíz de un quiebre de stock a nivel país, reitero que, “esta situación es un hecho puntual que tiene que ver con los proveedores de los insumos, sin embargo entendiendo que este periodo de final de año requiere de un esfuerzo adicional en la gestión del Hospital Clínico, del Servicio de Salud y de toda la Red Asistencial para poder dar continuidad de la atención y los mejores cuidados a nuestros usuarios, es que estamos en coordinación permanente y apoyando en todo lo que se requiere para que nuestra Red Asistencial pueda seguir entregando los servicios a los usuarios”, puntualizó la autoridad de salud.