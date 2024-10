COLEGIO DE PROFESORES SATISFECHO CON APROBACIÓN DE LEY DE CONVIVENCIA EN LA CÁMARA BAJA, PERO CRITICA A LA DERECHA POR SU INDIFERENCIA ANTE LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES.

“Si bien no es un proyecto perfecto, es un avance que entregará herramientas importantes para enfrentar los graves problemas de violencia, acoso y maltrato en las comunidades educativas, creemos que hoy es la problemática principal en la Educación Chilena” señaló el Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, al término de la sesión de la Cámara Baja que aprobó en general el proyecto de ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar.

El líder docente, que estuvo presente en la Sala junto a parte del Directorio del Gremio, sostuvo que los sorprendió ingratamente la votación de la Derecha y especialmente sus argumentos durante la discusión, a los que calificó de “deplorables” y les pregunta “¿les da lo mismo los profesores que se han suicidado Katherine Yoma y Albano Muñoz?”

Agregó Mario Aguilar “¿les da lo mismo los estudiantes que han muerto apuñalados o que han sufrido graves lesiones en riñas, les da lo mismo las altas tasas de licencias médicas de las y los trabajadores de la educación, les da lo mismo los graves hechos de violencia entre apoderados? ¿les da lo mismo, son indiferentes o sólo es un gallito político, una pugna Gobierno-Oposición?”

El Presidente del Gremio Docente continuó “las comunidades escolares no queremos ser parte de ese juego, por favor, no nos involucren en esa coyuntura y esperamos que el Senado tenga una actitud adecuada y reponga los artículos importantes que no fueron aprobados hoy y le den celeridad a esta ley, porque hoy es urgente contar con herramientas para enfrentar la violencia”

https://youtu.be/rndncDzkv9o

​