COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS PARTICIPA EN EXITOSA MATEADA LITERARIA POR DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR

​Con una amplia convocatoria y presencia de destacadas personalidades del mundo de las letras a nivel local, se realizó exitosamente una mateada literaria en el Museo Territorial Yagán Usi – Martín González Calderón de Puerto Williams, para celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor 2024.



Esta emotiva y distendida instancia, organizada por el mencionado establecimiento cultural y en colaboración con la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, incluyó reflexiones en torno a la literatura, lecturas de obras por parte de sus propios autores y autoras, y vivencias de personas ligadas por décadas al incentivo a la lectura en la capital provincial. Todo ello, moderado por el periodista y escritor nacional radicado en la zona, Felipe Sasso.



Para el director del mencionado museo, Alberto Serrano, esta jornada superó sus expectativas. Especialmente, porque se incentivó al diálogo, oralidad y lectura en la presentación de las obras e historias, en lugar del uso de pantallas o dispositivos tecnológicos, lo que provocó una mayor concentración e interacción entre las y los asistentes. "A veces el tema del libro no es algo tan popular, sobre todo en estos tiempos actuales digitales, de teléfono y cultura digital. Y la verdad es que estuvo muy buena, con muchos testimonios, con mucha participación, con una buena afluencia de público y sobre todo también con un ambiente muy cordial, muy agradable, con una muy buena conversación entre los diferentes vecinos de Puerto Williams", comentó el directivo, quien espera replicar una actividad con este tipo de estructura en el futuro.



En tanto, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, coincidió con Serrano en cuanto al positivo balance de la actividad y el anhelo de generar iniciativas similares. "Esta instancia sirvió para conocer a los artistas locales. Uno los ve muy lejanos, pero la verdad es que debemos potenciar, conocer y valorar lo que tenemos hoy día como comunidad. Estas jornadas de encuentro, de participación, de diálogo, son sumamente importantes, porque hoy día el tejido social es parte también de lo que es compartir, lo que es conocer a los vecinos y vecinas", manifestó la máxima autoridad provincial.



Vidas dedicadas a los libros



Alrededor de una mesa que disponía de queques de zanahoria y sopaipillas con pebre o mermelada, las personas reunidas en el auditorio del museo de Puerto Williams entablaron un ameno diálogo en torno a la literatura, siempre con la alternativa de consumir un brebaje caliente como mate, café o té.



Una de las vivencias que más llamó la atención fue la de José Oyarzo, antiguo poblador de la capital provincial quien estuvo a cargo de la biblioteca pública municipal Pierre Chili por 40 años. El vecino relató sus principales experiencias como un sabio bibliotecario que interactuó con numerosas generaciones de habitantes de la zona. Además, aprovechó de donar una réplica de canoa yagán confeccionada por Felipe Álvarez, más conocido como "Abuelo Felipe", emblemático integrante de dicho pueblo ancestral. "El Día del Libro es para celebrarlo con alegría. Para incentivar a la lectura y para que nosotros mismos seamos portadores para las futuras generaciones", sostuvo Oyarzo.



La naturaleza, los pueblos originarios y la cotidianeidad en el fin del mundo, fueron inspiraciones importantes en los extractos de las obras compartidas por las y los autores presentes. Ya sea en poesía o en relatos de ficción y no ficción, las y los asistentes pudieron conocer parte de sus trabajos y también el -muchas veces- arduo proceso de publicar un libro. Y no sólo se incluyó a escritoras y escritores que cuentan con ejemplares ya impresos y consagrados, sino que también a vecinas y vecinos que han incursionado en la creación literaria de manera personal e incipiente, quienes igualmente compartieron su arte.



La técnico parvularia Marcela Garcés fue una de las autoras que leyó parte de su libro infantil "Mati, y sus vivencias como niña kawésqar", que relata las historias de su madre, Matilde Caro, cuando vivía en Ancón Sin Salida, en la Provincia de Última Esperanza. Respecto a la actividad, la escritora radicada en Isla Navarino opinó que "me parece súper interesante, porque uno se puede dar a conocer y saber que hay escritores locales en la comuna con diferentes libros literarios".



La química y escritora argentina que reside en Puerto Williams, Perla Bollo, igualmente participó en esta actividad. Con dos libros a su haber –"Soy Isla" y "Cien Sinapsis"-, compartió su estrecha relación con el territorio austral plasmada en sus obras. "Fui convocada a participar y me encantó la idea, porque escribir es algo movilizador. Nos mueve las emociones, las sensaciones, nos hace expresarnos y sociabilizar a través de la escritura. Creo que es súper importante, así que me encantó sumarme a esta actividad", comentó.



Positiva recepción de asistentes



Entre las personas que asistieron a esta mateada literaria, estuvieron presentes habitantes y visitantes de la zona. Verónica Balfor, de la Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones, se sorprendió por la cantidad de escritores y poetas que se desconocen en la ciudad. "Fue una muy buena instancia de usar el museo para este tipo de situaciones. Espero que haya una segunda oportunidad", señaló.



Por otro lado, la visita por fines labores a la ciudad austral por parte de Pedro Jara, oriundo de Punta Arenas, coincidió con esta actividad a la que concurrió. Y la sincronía fue aún más fuerte cuando reveló que él mismo ha publicado libros sobre conservación del patrimonio histórico del deporte en la región. Sobre la actividad, el funcionario público y escritor mencionó que estuvo "realmente buena. Creo que deberían hacerla más seguido, porque sale información importante".



- ¿Le sorprendió en general que hubieran tantos autores y autoras en Puerto Williams?



"No, fíjate. Ésta es una zona que inspira a escribir, así que creo que por ahí tiene que haber más gente, por eso es importante lo que hizo el museo y es importante que lo repliquen en otra oportunidad, no solamente en el Día del Libro".