CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO (FRENTE AMPLIO) CRITICA EL ABANDONO DE LOS SECTORES PERIURBANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Esta mañana, en una entrevista realizada en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, el concejal y candidato a la reelección por Punta Arenas, Jonathan Cárcamo, lanzó duras críticas a la gestión municipal de los últimos ocho años bajo el mando del alcalde Claudio Radonich. Durante la conversación con el conductor Cristofher C. Cortéz, Cárcamo, representante del Frente Amplio, calificó el período de Radonich como un "fracaso" en términos de administración y planificación urbana. El concejal señaló que durante la administración actual ha habido un claro "abandono en la planificación y diseño de sectores periurbanos", lo que ha afectado negativamente a las áreas más vulnerables de la ciudad. Cárcamo, que busca renovar su mandato en las próximas elecciones, también se refirió a las repetidas intervenciones en la Plaza de Armas de Punta Arenas, criticando que "no puedes romper algo tres veces para volver a hacerlo", en referencia a las recurrentes obras que han afectado a este emblemático espacio público. En cuanto al panorama electoral, Cárcamo advirtió que Radonich "no la tiene tan fácil en estas elecciones", sugiriendo que el descontento ciudadano con la actual gestión podría jugar un rol clave en los resultados de los próximos comicios municipales. Las declaraciones de Cárcamo se suman a una creciente ola de críticas hacia la administración de Radonich, justo en un momento en que la ciudad se prepara para un nuevo ciclo electoral que definirá el rumbo de Punta Arenas en los próximos años.



Puedes ver la entrevista aquí:





​