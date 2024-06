CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NATALES Y FUNDACIÓN DAYA FUE FIRMADO DURANTE EL 2015

​Un informe preliminar emitido por la Contraloría General de la República y difundido por los medios de comunicación, expuso irregularidades en convenios que involucran a 14 municipios del país con Fundación Daya, entre ellos, la Municipalidad de Natales. Dicho contrato se firmó el 28 de diciembre del 2015 por la administración del ex alcalde, correspondiente a un monto total de $17.642.750.



Sobre ello, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, aclaró que “este es un tema municipal, pero no de nuestra administración. Nosotros no hemos transferido ningún tipo de recursos a la Fundación Daya. Cuando un municipio establece un convenio debe velar por que esos recursos sean destinados a sus fines”.



En mayo del 2016, se transfirió la primera cuota equivalente a $8.821.375, los cuales no fueron rendidos por la Fundación. Es por ello, que en noviembre del 2018, la Municipalidad de Natales mediante oficio N° 2404, solicitó el término del convenio, por no haberse ejecutado en los plazos estipulados en el cronograma, debiendo efectuar el cobro administrativo y judicial durante el periodo del 2018 al 2021, el cual no se llevó a cabo.



En tanto, el director de Administración y Finanzas, José Subiabre, señaló que “como la Fundación no cumplió con varios parámetros ni rendiciones, se le dio término anticipado al convenio en el 2018”.



Por su parte, Marco Oñate, director de Control, puntualizó que “actualmente, la Municipalidad tiene que responder a un preinforme de la Contraloría en relación a diversas observaciones. Estamos recabando los antecedentes de aquella época con todas las dificultades que significa reconstituir la historia hacia atrás para poder efectuar de mejor manera la respuesta técnica”.



Durante la gestión de la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Antonieta Oyarzo, impartida desde el año 2021, no se han efectuado transferencias a la Fundación Daya. Por el momento, la Municipalidad de Natales a través de la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Control, se encuentra recabando la información correspondiente para responder al preinforme en los plazos entregados por la Contraloría.