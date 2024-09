CORFO LANZÓ LA PRIMERA CONVOCATORIA DESARROLLA INVERSIÓN PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

​En el marco de la Mesa de Diversificación Productiva de Tierra del Fuego, se lanzó oficialmente la convocatoria "Desarrolla Inversión en Tierra del Fuego". La actividad se desarrolló en las dependencias del Centro de Formación Técnica (CFT) en Porvenir y fue liderada por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz y la directora regional de Corfo, María José Navajas, junto a autoridades provinciales y regionales y emprendedores de la provincia de Tierra del Fuego.



Como acción inmediata del trabajo de la Mesa de Diversificación Productiva, Corfo abre la "Primera Convocatoria Regional Inversión Productiva Región de Magallanes", orientada a cofinanciar proyectos que generen externalidades positivas a través de la adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo de la provincia de Tierra del Fuego.



En la misma instancia, se presentó el programa Fortalece Pyme Magallanes de Corfo, con el fin dar a conocer el trabajo realizado con las Pymes y el reciente inaugurado Primer HUB empresarial en la región de Magallanes que busca a través de un espacio físico concentrar las empresas, startups y emprendedores para generar sinergias y conexión. Además, se dio a conocer la convocatoria del programa Latitudes de IncubatecUfro, ambas iniciativas buscan fortalecer el ecosistema emprendedor y productivo de la región.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, señaló "Estamos muy contentos con la presentación de este programa de Corfo, que está orientado específicamente a Tierra del Fuego. En total, el programa cuenta con $160.000.000, lo que responde al impulso que hemos dado desde la Delegación Presidencial, con el apoyo de Corfo, para generar oportunidades de crecimiento en Tierra del Fuego. Agregó “Sabemos que la economía de la provincia es frágil y concentrada, por lo que es clave fortalecer las capacidades productivas de quienes están emprendiendo aquí. La reactivación económica, como ha señalado el Presidente, es una prioridad para nuestro Gobierno, y en esa línea estamos avanzando no solo con inversión pública —como lo demuestra la cartera de obras públicas, que este semestre cuenta con cerca de $20.000.000 en inversión—, sino también con programas de Indap, Sercotec y Corfo, todos enfocados en diversificar y fortalecer la economía de la provincia”.



Por su parte la directora regional de Corfo, María José Navajas indicó que el programa Activa Inversión, es un esfuerzo específico para la provincia, con el que Corfo apoyará con financiamiento de hasta $20.000.000 para proyectos de inversión. Esto permitirá a las empresas locales acceder a capital de trabajo, adquirir maquinaria, equipamiento y ampliar sus negocios, como hostales, entre otros. “Tuvimos una conversación muy fluida y también trajimos a un emprendedor a cargo del programa FPymeMagallanes, que dejó a los asistentes motivados para empezar a crear ecosistemas y generar diálogos entre las empresas. Estamos entusiasmados de estar en la provincia en esta primera etapa, con la esperanza de que vengan más oportunidades y que incluso podamos financiar proyectos con montos mayores según las necesidades locales."

Para Diego Soto, emprendedor y socio junto a su hermano y madre de una comercializadora y planta pesquera Puerto Fuego en Porvenir, destacó esta instancia de difusión "Estas reuniones son súper importantes porque, al final del día, uno recopila información, conoce a otras personas y se entera de proyectos o productos futuros en los que se pueden conseguir recursos para hacer crecer la pyme. Es clave incentivar a la gente a que participe, porque son oportunidades que no solo nos ayudan a nosotros como emprendedores, sino que también contribuyen al desarrollo de la comuna"

Convocatoria

La convocatoria busca materializar proyectos de inversión productiva que promuevan el desarrollo económico de la provincia, con énfasis en aquellos que generen beneficios a largo plazo para la comunidad y la región. El subsidio podrá utilizarse para la adquisición de activo fijo, la habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo asociado al proyecto de inversión.



Podrán participar contribuyentes que hayan iniciado actividades ante el SII bajo la primera categoría de la Ley de Impuestos a la Renta. Los postulantes deberán contar con domicilio registrado en la provincia de Tierra del Fuego, y los proyectos deberán ejecutarse en dicha provincia.



En cuanto al cofinanciamiento, Corfo financiará hasta el 60% del costo total del proyecto, con un tope de $20.000.000 (veinte millones de pesos). Para empresas de base indígena o cooperativas, el cofinanciamiento será de hasta el 70%, con el mismo tope de $20.000.000.



La postulación de proyectos se realizará a través de los Agentes Operadores Intermediarios (AOI) habilitados por Corfo en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Los postulantes deberán presentar la información completa y oportuna ante el AOI para asegurar la correcta inscripción en el sistema de Corfo. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 04 de octubre.



Mesa de Diversificación Productiva: Impulsando el Desarrollo Sostenible

La Mesa de Diversificación Productiva de Tierra del Fuego, convocada por la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, tiene como objetivo identificar oportunidades y desafíos que impulsen una economía diversificada y sostenible en la provincia.



La seremi de Economía, Marlén España, se refirió al trabajo realizado en la Mesa de Diversificación Productiva de Tierra del Fuego. “Esta Mesa ha sido una instancia público-privada, que lleva un año trabajando en este proceso, donde hemos avanzado desde una fase de diagnóstico hasta la identificación de polos productivos claves. Uno de los logros más importantes ha sido la focalización de fondos directamente para Tierra del Fuego, lo que permitirá el desarrollo de emprendimientos e iniciativas que generarán encadenamientos productivos y contribuirán al crecimiento económico de la provincia.".



El delegado provincial José Campos, recalcó que han estado trabajando estrechamente con diversos actores, principalmente con Corfo. “Recientemente, tuvimos una reunión con Corfo Regional, y también contamos con la visita de María Angélica Vega, Subgerenta de Desarrollo Territorial, una nueva división creada por Corfo para asegurar que el fomento productivo no se limite solo a las capitales regionales, sino que también llegue a las provincias. Este será el primer fondo de Corfo específicamente dirigido a la provincia de Tierra del Fuego. Estos fondos están diseñados para apoyar a las pymes, pequeñas y medianas empresas, y emprendedores en todos los niveles de desarrollo, permitiendo a las personas en la isla de Tierra del Fuego llevar adelante sus ideas innovadoras y emprendimientos con un respaldo que antes no habían tenido."





