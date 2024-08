CRECE INTERÉS DE LAS FAMILIAS NATALINAS POR NORMALIZAR LA IRREGULARIDAD DE SUS TERRENOS

​Tal es el caso de don Carlos Montiel, quien hace una década compró una propiedad urbana, ubicada en lo que se conoce como Población Puerto Natales quien no habría podido convertirse en propietario sin el apoyo de Bienes Nacionales ya que la escritura original se perdió tras el incendio del Conservador de Bienes Raíces que afectó a la ciudad en la década de los sesenta.



Dentro de las facultades que la ley otorga al Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra la regularización de títulos de dominio a través del Decreto Ley N° 2.695 promulgado en el año 1979. Esta labor es una de las facetas más cercanas y conocidas que tiene esta repartición estatal.



De esta manera, cada año, según se cumplan los requisitos que exige la ley, las personas se acercan hasta la oficina regional y a las Delegaciones Presidenciales Provinciales que son visitadas para acceder a información, orientación y así dar inicio al procedimiento de regularización.



“No tenemos oficinas provinciales, pero procuramos estar presentes de la manera más frecuente que sea posible en cada territorio. Así hemos podido conocer y atender casos desde Puerto Edén hasta Puerto Williams llevando seguridad social y económica a las vecinos y vecinas” dice el Seremi de la cartera, Sergio Reyes.



De esta manera, la secretaría regional estuvo presente recientemente en Porvenir, capacitando a más de veinte personas adultas mayores que pertenecen al programa Vínculos del Ministerio de Desarrollo Social y atendiendo diversos casos en la delegación provincial. Luego visitó la ciudad de Puerto Natales, donde la abogada a cargo de la Unidad de Regularización de títulos de dominio, Pricilla King, llamó la atención respecto al sostenido incremento de consultas que se está dando durante lo que va de este año.



“Al momento de iniciar el trámite de una venta o de una posesión efectiva puede ocurrir que la persona se percate que no tiene derechos sobre el inmueble. Así, en la última visita a la Provincia de Última Esperanza nos encontramos con un incremento de atenciones en materia de regularización, con personas, en su mayoría adultos mayores, que buscan obtener certeza jurídica del inmueble que poseen. Es allí donde emergen las dudas, las que se pueden volver más complejas si consideramos que los conservadores de bienes raíces de las ciudades de Porvenir y Puerto Natales fueron siniestrados en la década de los sesenta haciendo desaparecer cualquier vestigio legal de las casas más antiguas”.



Tal es el caso de don Carlos Montiel, quien a sus sesenta y cinco años y tras una década de la compra de acciones y derechos de una propiedad urbana, ubicada en lo que se conoce como Población “Puerto Natales” (donde producto del incendio del Conservador se quemó el título de dominio), pudo por fin recibir su escritura de manos del Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz y el seremi Sergio Reyes.



“Esto es un orgullo y un alivio, dijo, que pone fin a diez años de paciente espera, durante los cuales busqué información de la propiedad sin encontrarla. La escritura original se quemó y tuve que empezar de cero. La pandemia me pilló y fue Bienes Nacionales quien me ayudó. ¡Fue como un amigo en el camino!”