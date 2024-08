DANIELA ARECHETA BORQUEZ, CANDIDATA A GOBERNADORA Y CRISIS DE LA UMAG "ESTO NO ES DE UN DIA PARA OTRO, VIENE DE ARRASTRE, VIENE DE AÑOS, LAMENTABLEMENTE LA UMAG ES MUY POLITICA"

​Esta mañana, Daniela Arecheta Bórquez, candidata a Gobernadora por la región de Magallanes, participó en una entrevista en el programa "Buenos Días Región", transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por Cristofher C. Cortéz. Durante la conversación, Arecheta abordó varios temas cruciales para la región, incluyendo su candidatura, las propuestas para mejorar la gestión desde el gobierno regional, y la crítica situación financiera de la Universidad de Magallanes (UMAG). Uno de los temas centrales fue el convenio entre el Gobierno Regional (GORE) y el Hospital Clínico Magallanes (HCM), destinado a gestionar las listas de espera y mejorar los servicios de salud en la región. Arecheta señaló que si bien se han destinado cerca de 55 millones de pesos para esta iniciativa, considera que "son escasos los recursos" y enfatizó la necesidad de "inyectar una mayor cantidad de recursos" para hacer frente a las crecientes demandas de la población. Además, Arecheta destacó la importancia de potenciar el trabajo de la Fundación ACRUX en Magallanes, mencionando que "es una de las formas rápidas de bajar las listas de espera en la región". La fundación, conocida por sus operativos médicos en zonas extremas, ha sido un apoyo clave en la reducción de tiempos de espera para tratamientos y cirugías en áreas con recursos limitados. En relación con la Universidad de Magallanes, Arecheta expresó su profunda preocupación por la crisis financiera que atraviesa la institución, afirmando que "la UMAG está en la quiebra por mal manejo" y subrayó que "no podemos perder la UMAG". La candidata recalcó que esta situación "no es de un día para otro, viene de arrastre, viene de años, lamentablemente la UMAG es muy política", aludiendo a una gestión que ha comprometido la estabilidad de la única universidad pública de la región.



Puedes ver la entrevista aquí:



​



​