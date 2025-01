“HA DECIDIDO SEGUIR SIENDO PARTE DEL PROBLEMA”: KAST ARREMETE CONTRA CHILE VAMOS POR ACUERDO CON OFICIALISMO POR PENSIONES

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este lunes a la primera vuelta presidencial de 2025 y arremetió contra Chile Vamos por el acuerdo que pactó con el oficialismo en la reforma de pensiones.

A través de un video, el líder republicano cuestionó la postura de la coalición opositora, asegurando que “se volvió parte del problema” al ponerse de acuerdo con los partidos que apoyan la administración actual.

“Hoy Chile Vamos ha decidido pactar con el Gobierno y seguir siendo parte del problema, no de la solución que requieren millones de chilenos”, sostuvo.

Esta no es la primera vez que Kast cuestiona este pacto, el pasado 15 de enero sostuvo que “finalmente conocimos la verdad. El 6% no irá a tu cuenta individual. Los ahorros de tu trabajo ya no serán tuyos”.

El dirigente del Partido Republicano señaló que el acuerdo carece de transparencia, al sostener que fue “hecho a escondidas de los chilenos” y que pretende ser aprobado “a la rápida, sin discusión, sin transparencia”.

Además, en esa oportunidad, realizó un llamado directo a los legisladores de derecha: “Tener coraje, tener valentía, es oponerse a este mal acuerdo”.

Fuente: cnnchile.com

