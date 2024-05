DENUNCIAN QUE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR ESTÁ SIENDO ELABORADO A ESPALDA DE LAS COMUNIDADES

Preocupados y en estado de alerta se declararon comunidades de pueblos originaros y representes de la pesca artesanal de la región de Magallanes, ello, tras conocer el texto del “Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar”, documento que ha sido mandatado para su elaboración por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, el cual fue expuesto mediante conversatorios efectuados en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas.

En la convocatoria efectuada por las comunidades Kawésqar “Ancon Sin Salida” y “Kskial”, en conjunto con dirigentes de la pesca artesanal de las provincias de Última Esperanza y Magallanes, los asistentes analizaron el contenido de este documento, el cual, a su juicio y, tal como está redactado, es la lápida para la pesca artesanal, para el desarrollo de la salmonicultura e incluso para la actividad turística en esta reserva.

Junto con esta preocupación, los voceros de estos encuentros, denunciaron que la redacción de este documento se ha hecho en forma reservada y a espalda de la ciudadanía. A su vez denunciaron que el plan de manejo, está siendo financiado en forma irregular por la ONG Pew a la CONAF, a través de convenios con la Universidad Austral, lo que consideran un hecho grave, pues no da garantía de transparencia, ni mucho menos de objetividad, por lo que anunciaron acciones y recursos que interpondrán en los próximos días.

Para Lucia Uribe, presidenta de la comunidad Kawésqar “Kskial”, el texto tal como está redactado, es una amenaza para varias actividades económicas de la zona. “Se ve demasiado oscuro todo, es impresentable que una ONG, haya financiado a la CONAF para la realización de esta consulta. Nunca fuimos consultados si estábamos de acuerdo para que una ONG fuera partícipe de este plan, del cual hace pocas semanas tuvimos accesos a su contenido, el que a nuestro juicio pone en riesgo la actividad de la pesca artesanal y la industria del salmón”.

Por su parte Juan González, presidente de la comunidad Kawésqar “Ancon Sin Salida”, junto con criticar la intervención de la ONG, que pretende imponer una política “verde”, coartando muchas libertades para el desarrollo de la economía regional, no hace más torpedear el desarrollo regional. “Hace algunos años fuimos consultado por el Estado de Chile para hacer áreas aptas para la acuicultura, sin duda, eso hoy en día no se está respetando y estamos frente a un plan de manejo que amenaza y pone en riesgo la actividad de rubros como la pesca artesanal, la salmonicultura e incluso el turismo, pues si esta reserva se convierte en un Parque Nacional, las restricciones serán drásticas”.

En tanto Raúl Toledo, presidente del sindicato de tripulantes y armadores de Puerto Natales, considera que este plan de manejo es destructivo para la pesca artesanal. “Hemos estado en conversaciones con el gobernador regional, quien también se ha manifestado en desacuerdo con este texto, en cuya redacción la CONAF no tomó en cuenta a la pesca artesanal. La CONAF no puede administrar ni fiscalizar los recursos de nosotros, para eso está Sernapesca”. Toledo coincidió en que este plan se elaboró a espalda de las comunidades Kawésqar y de los pescadores artesanales, por lo tanto, no tiene valides.

