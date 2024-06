LOS DETALLES DEL ENÉRGICO RECLAMO QUE PRESENTÓ LA FEDERACIÓN DE CHILE Y EL DURO CASTIGO QUE SOLICITÓ PARA EL ÁRBITRO WILMAR ROLDÁN

Chile quedó eliminado de la Copa América de Estados Unidos tras empatar a cero con Canadá. En la "Roja" hay mucha molestia. Dirigentes y jugadores piensan que fueron perjudicados por el arbitraje, especialmente por el de Wilmar Roldán en el encuentro final con los norteamericanos. "Creo que los resultados no se condicen con el juego que mostró Chile. Tuvo pasajes buenos, otros no muy buenos. El 1-0 con Argentina pudo ser un empate. (Contra Canadá) once contra once hubiese sido totalmente diferente el resultado. Los árbitros condicionaron nuestra participación. Me da pena decirlo. Le quita ese romanticismo al fútbol", manifestó el presidente de la Federación chilena, Pablo Milad.



El ente rector del fútbol nacional tomó la decisión de presentar una queja formal para marcar un precedente. El texto está dirigido a Enrique Cáceres, presidente de la Comisión de la Conmebol, y cita hechos ocurridos en los duelos contra Perú, Argentina y Canadá. "Durante los primeros dos encuentros disputados en la Copa América por la Selección Chilena hubo una serie de decisiones arbitrales cuestionables, que perjudicaron directamente la participación de nuestra selección para su continuidad en dicho campeonato", dice la nota sobre los partidos con los incaicos y con la "Albiceleste".



En cuanto al duelo con el elenco canadiense, se lee: "De máxima gravedad: la falta de imparcialidad del árbitro don Wilmar Roldán dirigiendo partidos de la Selección Chilena y los errores groseros en el partido del día de hoy". Siguiendo en esa línea, la ANFP recordó que Chile ya había tenido problemas con Roldán en la Copa América y que se había pedido que el colombiano no volviera a dirigir un partido de la "Roja". "Previo al partido, el árbitro don Wilmar Roldán había mostrado una absoluta falta de imparcialidad en aquellos encuentros en que participó la Selección Chilena. Es más, de los 9 partidos dirigidos por el señor Roldán, la Selección Chilena ha ganado solo uno, dando cuenta de una extraña estadística. En todos los encuentros previos, el señor Roldán ha cometido errores garrafales, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra aquel cometido en el partido válido por la Copa América 2021 ante Paraguay, donde el árbitro no cobró un evidente penal", se expresa en el reclamo. En cuanto a las polémicas con Canadá, en el texto se hace mención al codazo a Rodrigo Echeverría que quedó sin sanción.



"Cuando no existía contexto de disputa de balón, porque el juego se encontraba detenido. Esa situación, que, insistimos, debió ser evaluada por el árbitro en campo, determinaba la expulsión del jugador infractor, pero, de manera incomprensible, dicha situación quedó impune, lo que, sin embargo, era corregible por la intervención del VAR que en el marco de sus atribuciones por protocolo, debió -a lo menos- invitar a una revisión OFR al árbitro por tratarse de una de las situaciones que son de su ámbito jurisdiccional. No obstante, no lo realizó -cuestión que por protocolo estaba obligado a hacer- produciéndose un evidente perjuicio a la Selección de Chile y atentando de manera evidente contra el juego limpio y las reglas del juego". Sobre la expulsión a Gabriel Suazo por doble amarilla, la Federación dice: "En el minuto 27, se produce un error técnico y disciplinario evidente por parte del árbitro señor Roldán, quien de manera absolutamente errada interpreta que una disputa leal de balón por parte del jugador N°2 de Chile, don Gabriel Suazo, es merecedora de sanción técnica y junto con ello, pese a que ni por la naturaleza de la acción, ni por contexto táctico, existía posibilidad alguna de ataque prometedor por parte del equipo de Canadá, el árbitro determina una inexplicable sanción disciplinaria de tarjeta amarilla, que en definitiva generó la expulsión del jugador Suazo, por tratarse de una segunda amonestación, incorrecta, durante el partido. Lo que condicionó todo el resto Partido". Chile fue claro y pidió sanciones para Roldán. "Por lo expresado, la Federación de Fútbol de Chile solicita se sancione al árbitro don Wilmar Roldán con la suspensión indefinida y definitiva, y/o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas como las señaladas, en razón de los errores garrafales que cometió en el partido disputado entre las Selecciones de Chile y Canadá, y que corresponden a una conducta recurrente del señor Roldán en aquellos partidos en que arbitra a la Selección chilena, poniendo de manifiesto su absoluta falta de imparcialidad". Pero no fue la única exigencia: "La Federación de Fútbol de Chile solicita una copia de todos los audios del VAR de todo el Partido, con la finalidad de determinar si existieron otros responsables del nefasto arbitraje del día de hoy para que reciban las máximas sanciones que correspondan. Chile fue eliminado arbitrariamente de la Copa América 2024".



Fuente: Emol.com

