DIPUTADA MORALES SOBRE PARALIZACIÓN DEL PEDZE: “LOS CORES DE OPOSICIÓN TIENEN QUE EJERCER SUS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN, PERO CON ÁNIMO CONSTRUCTIVO Y NO OBSTRUCCIONISTA”

​“Estamos hablando de una cartera de inversión histórica, que supera los 1,6 billones de pesos, que contempla 87 proyectos estratégicos para el desarrollo productivo y el bienestar social de los magallánicos. Los consejeros de oposición tienen el legítimo derecho a ejercer su labor fiscalizadora, pero lo deben hacer con ánimo constructivo, no obstruccionista. Aquí se trata de escuelas, caminos, Cesfam, viviendas y servicios básicos para nuestras comunas”, afirmó la diputada Javiera Morales.



El plan incluye iniciativas clave como la construcción de un rodoviario en Punta Arenas, el ensanchar la Ruta 9, nuevos colectores de aguas lluvias, el cierre del vertedero actual y la construcción de un nuevo Centro de Gestión de Desecho. También contempla la reposición de los puentes Zenteno y O’Higgins, así como nuevas infraestructuras como un Centro de Convenciones, modernizar la escuela Pedro Pablo Lemaitre, y la restauración de la Casa de Derechos Humanos.



La capital regional concentra el 35% de la inversión, seguida por Puerto Natales (14%), Cabo de Hornos (10%), Porvenir (8%) y la diferencia a las comunas rurales de la región, con un 16% del total destinado a proyectos intercomunales e interprovinciales.



“El Gobierno se comprometió y cumplió con dar continuidad al primer PEDZE, el que hoy se ha transformado en una política pública permanente. Si falta algún proceso, no me cabe duda que se generarán los espacios que correspondan, pero espero que los cores de oposición no estén tratando de bloquear el desarrollo regional con argumentos burocráticos”, enfatizó la parlamentaria.



“La magnitud y urgencia de este plan exigen responsabilidad. Es un momento para construir, no para entrabar. Magallanes no puede esperar”, concluyó la parlamentaria.