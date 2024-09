DIPUTADO BIANCHI LLAMA AL CONGRESO A APROBAR PROYECTO DE LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

​El diputado independiente Carlos Bianchi junto a la Bancada de Diputadas y Diputados Independientes - PPD llamó al Congreso a aprobar el proyecto de ley de cumplimiento tributario, que se votaría esta tarde en la Sala del Senado y mañana miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados.



La iniciativa, que busca recaudar 4.500 millones de dólares, permitiría financiar el aumento de la PGU a $250.000, y mejoras salariales a las policías, entre otras medidas prioritarias.



Según afirmó, el Presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado independiente, Carlos Bianchi, "a partir de la próxima semana entramos al debate y a tener diálogos en materia de la Ley de Presupuestos 2025, lo que va absolutamente de la mano con este proyecto de ley de cumplimiento tributario, que efectivamente engrosa las arcas fiscales para el próximo año. Si no se vota a favor este proyecto de cumplimiento tributario, efectivamente no se va a dar cumplimiento a los compromisos sociales y a los compromisos de seguridad. Es por eso que las diputadas y diputados aquí presentes asumimos frente al país, el compromiso de respaldar este proyecto de ley que se está tratando en estos momentos en el Senado, y que mañana debiera ser votado aquí en la Cámara de Diputados".



"Es bueno decirle al país que queremos asumir el compromiso, no puede ser posible que se corra un riesgo por no avanzar en este proyecto de cumplimiento tributario que no se alcance al mes de diciembre de poder aumentar la PGU en 250.000 pesos. No solo quienes reciben la PGU, sino que todas aquellas personas que hoy día están jubiladas y tienen adicional el aporte de la PGU también debieran verse beneficiados", complementó Bianchi.



En tanto, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, manifestó que "queremos ser súper explícitos en esta materia. Vamos a apoyar con fuerza este pacto sobre cumplimiento tributario, por cuanto nos permita conseguir recursos suficientes para abocarnos a las necesidades que tienen la gran mayoría de los chilenos. Seguridad, pensiones y en salud, listas de espera. Esas son las prioridades que hoy día tiene la gente. Y al mismo tiempo, si vamos a conseguir más recursos a través de la aprobación de este pacto de cumplimiento tributario, nuevamente le solicitamos al gobierno desanclar de la discusión en el Senado, y aprobar a través de una ley corta, aumentar la PGU a 250 mil pesos".