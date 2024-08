DIPUTADO BIANCHI PRESIONA A SENADORES PARA QUE VOTEN REFORMA DE PENSIONES

En caso contrario, no descartaron apoyar propuestas como los retiros o autopréstamos, ya que "el peor escenario para los actuales y futuros pensionados es que no tengan alternativas para enfrentar el alto costo de la vida".

​



"Resulta inaceptable lo que todo el país está presenciando en cuanto a que es altamente probable que no tengamos una reforma previsional, que no tengamos la posibilidad de un retiro o que no tengamos la posibilidad de un autopréstamo. Es decir, es altamente probable que no ocurra absolutamente nada. Y esta situación no solo nos preocupa, nos ocupa. Es por eso que reiteradamente hemos dicho, tanto a los ministros como al Senado, que lo que está ocurriendo hoy día es burlar absolutamente una necesidad humana", indicó el diputado independiente y Presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.



​

El parlamentario agregó que "a diario, 400 personas deben jubilarse con una precaria pensión, por lo que le exigimos al Gobierno que gobierne con respecto a la reforma previsional. Y para poder gobernar se requiere efectivamente establecer tiempos, se requiere establecer prioridades, y esa situación no ha sido posible, porque hay senadores de la derecha, que tienen un privilegio económico, que están obedeciendo lo que les ha dicho su candidata presidencial Evelyn Matthei, respecto a que no se avance nada en la reforma previsional".

​

​

En esa línea, el Jefe de la Bancada Independientes-PPD, Jaime Araya, señaló que "nosotros como bancada lo dijimos con mucha claridad, o había reforma previsional en serio o había retiro y, por lo tanto, hemos estado semana a semana siguiendo la tramitación de los retiros previsionales".



​

"Le hacemos un llamado a los senadores de oposición a que presenten una censura contra el Presidente de la Comisión del Trabajo, es inaceptable que no se respeten las urgencias del gobierno, es inaceptable que la Comisión del Trabajo del Senado esté trabajando para las AFPs. Aquí hay gente que está defendiendo el interés de las AFPs, que mueve minutas anónimas con intereses de la AFP, para que no se rebaje de 110 a 85 años la Tabla de Mortalidad, para que no suba la PGU, para que sigan los abusos que tienen los dueños de la AFP. Pero cuando uno plantea un retiro para gente que tiene secuestrado su dinero por las AFP, que no va a tener derecho a pensión por su bajo monto, eso sería irresponsable y populista", sostuvo el diputado Araya.



​