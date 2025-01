DIPUTADO CARLOS BIANCHI PRESENTA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROHÍBE A LAS ENTIDADES QUE ADMINISTREN AHORROS PREVISIONALES PERSEGUIR FINES DE LUCRO

​La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Bancada de Independientes-PPD, podría aumentar las pensiones al menos un 40% y establece que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas; que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias; que las entidades que administren ahorros previsionales no podrán perseguir fines lucrativos; y que el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social tal como ocurre en lugares como Holanda.



"Es bueno transparentarle al país que esta bancada ha venido haciendo muchas propuestas en la lógica de permitir a las personas poder jubilarse de mejor manera. Dejemos de lado el debate si con este acuerdo gana el gobierno o gana la oposición y centrémonos en el verdadero debate. ¿Cómo puede ganar más la gente a través de una mejor pensión?. Es por ello que hoy estamos presentando una reforma constitucional que, dicho sea de paso, son modelos que existen en otros lugares del mundo, donde a través de una administración sin fines de lucro, puede ser posible que las mujeres y hombres tengan un incremento superior al 40% de sus pensiones", explicó el diputado independiente, Carlos Bianchi.



El parlamentario agregó que "esto está simulado, está trabajado además con la Biblioteca del Congreso, y demostramos empíricamente que a través de estas administradoras sin fines de lucro, todas las utilidades son traspasadas a los cotizantes. Si de verdad queremos hacer una verdadera reforma previsional, aquí está. Y se la vamos también a entregar al ministro Marcel y a la ministra Jeannette Jara. Y le quiero decir, de frente a la ministra Jara, que ha anunciado una propuesta para el mes de marzo, no es necesario esperar hasta marzo, porque hoy día esta bancada vuelve a ser propositiva, vuelve a entregar una propuesta que está estudiada, que está analizada y que permite efectivamente entregar finalmente mejores resultados. Ojalá parte de esta propuesta sea acogida en lo que va quedando de esta discusión".



Por su parte, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, sostuvo que "nosotros sostenemos con mucha fuerza que otro modelo de administración de fondos previsionales es posible en nuestro país, es decir, es posible administrar fondos previsionales sin tener fines de lucro. Hoy día lo que tenemos, como todos ustedes saben, es un modelo administrado por sociedades cuya finalidad no es entregar pensiones dignas, es recibir utilidades. Ese es el gran paradigma que tenemos hoy día en Chile".



También firmaron la iniciativa los diputados y diputadas Helia Molina (PPD), Marta González (Ind-PPD), Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Soto (PPD), Carolina Marzán (PPD) y Cristián Tapia (Ind-PPD).