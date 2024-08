DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON AUMENTA PRESIÓN ANTE RECORTE PRESUPUESTARIO EN SALUD DE MAGALLANES

​En medio de la crisis en salud generada por las irregularidades detectadas en las listas de espera en cuatro hospitales del país, donde no fueron ingresadas al sistema más del 82% las cirugías, el diputado Christian Matheson agregó un nuevo elemento a la problemática, , ya que en Magallanes se instruyó restringir acciones presupuestarias para este 2024.





El 8 de agosto, el director del Hospital Clínico de Magallanes envió la circular N° 1 que indica "se proyectó una ejecución del 20,21% por sobre lo ejecutado el año 2023, sin embargo, se han recibido instrucciones desde nivel central que requieren ajustarse a un 5%, por lo que se deberá restringir nuestros niveles de gastos para que la programación financiera vaya a la baja".





Al respecto, Matheson dijo que "no podemos permitir que la vida de miles de magallánicos queden a expensas de la instrucción del nivel central, sin explicar el por qué y tampoco qué acciones dejarán de realizarse".





El parlamentario agregó que "ante todo se requiere transparencia en la información que se instruyó y lo que más me preocupa es si ¿los pacientes postrados que requieren visitas domiciliarias dejarán de recibirlas?, ¿existirá el servicio de aeroevacuación, fundamental para salvar vidas?, ¿se restringirá la entrega de medicamentos?".





El N° 7 de la circular indica que las derivaciones de pacientes al extrasistema tendrán un mecanismo mucho más exhaustivo, "es decir, luego de todos los problemas de escasez de especialistas, también se afectará este protocolo que salva vidas".





"La verdad es que pareciera ser un castigo para los magallánicos que dependen de la salud pública este recorte del presupuesto, es por eso, que solicitaré vía oficio al Minsal información oficial y explicaciones sobre esta disminución y de forma paralela, pediré a Contraloría realizar una auditoría exhaustiva a la gestión de las listas de espera en la región, porque siguen conociéndose nuevas irregularidades en el país y creo importante corroborar que las listas de espera en la región de Magallanes no se encuentren ocultas o no registradas", concluyó Matheson.