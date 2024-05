DIPUTADO FRANCISCO UNDURRAGA (EVO) POR VIAJE A LA ANTÁRTICA: "DEFENDEREMOS LO JUSTO. LAS ASPIRACIONES MAÑOSAS DE OTROS PAÍSES NO CORRESPONDEN"

El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados indicó que la sesión se realizará este jueves en el continente blanco e hizo hincapié en la protección de la soberanía nacional.

La comisión de Defensa de la Cámara de Diputados organizó sesionar este jueves en la Base Antártica "Presidente Eduardo Frei Montalva", en la Región de Magallanes, todo esto en medio de las tensiones diplomáticas con Argentina por reivindicaciones de soberanía y un supuesto hallazgo de 500 millones de toneladas de petróleo que hizo Rusia en el territorio antártico.

La sesión, que será celebrada este jueves, fue acogida por la ministra de Defensa que también será parte de la comitiva que viajará hasta el continente antártico si las condiciones climáticas así lo permiten.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa, diputado Francisco Undurraga, señaló que: "Pondremos sobre el tapete que la Antártica es un continente blanco, pero que la soberanía de Chile está presente ahí", recalcó.

"Nosotros vamos a estar presentes y vamos a seguir defendiendo lo que creemos que es lo justo, que ese sea un continente para la paz y no para la guerra, que siga vigente el tratado y que no solamente la explotación del supuesto petróleo quede ahí, sino las aspiraciones mañosas de otros países en participar con soberanía ahí adentro no corresponden", puntualizó Undurraga.

La comisión de Defensa está compuesta por los diputados: Roberto Arroyo (P. Social Cristiano), Miguel Ángel Becker (RN), Jorge Brito (RD), Álvaro Carter (UDI), Camila Flores (RN), Tomás De Rementería (Ind-PS), Carmen Hertz (PC), Andrés Jouannet (Amarrillos), Enrique Lee (Independiente), Cristhian Moreira (UDI), Ericka Ñanco (RD) y Luis Sánchez (Partido Republicano).

​