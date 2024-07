DIPUTADOS PROPONEN QUE TODOS LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA PGU PUEDAN POSTULAR A SUBSIDIOS ELÉCTRICOS

​El diputados independiente Carlos Bianchi, junto a sus colegas de la Bancada Independientes -PPD, llegaron hasta el ex Congreso Nacional para proponerle a la Mesa Técnica incorporar en el subsidio de las cuentas de la luz, a adultos mayores que a pesar de no pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, reciben la PGU.



Posteriormente, los parlamentarios se reunieron con la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para exponerle dicho planteamiento.



Según el Presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, manifestó que "¿alguien cree en este país que una persona, mujer u hombre jubilado con PGU, le sobra la plata?. Obviamente que no. Por lo tanto, el solo hecho de que se pretenda dejar fuera a este importante universo de mujeres y hombres que están pensionados y pensionadas con PGU nos obliga hoy día a pedirle, por un lado, al ministro Pardow, al ministro Mario Marcel, que se haga un esfuerzo en ese sentido".



Asimismo, Bianchi afirmó extrañar la presencia del Ministro Marcel en la Mesa Técnica, porque hoy debiera estar abordando el proyecto de ley anunciado por el gobierno que busca aumentar la cobertura de subsidios".



Por su parte, para el diputado de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, "Para nadie es un misterio que las pensiones de los adultos mayores en nuestro país son absolutamente bajas, en muchos casos miserables, no alcanzan para vivir prácticamente, es por eso que hemos constatado durante toda esta semana, a través de distintos operativos sociales que cada uno de nosotros ha hecho en sus territorios, que hay muchos adultos mayores que quedan fuera de la postulación al subsidio eléctrico".



Finalmente el diputado y miembro de la Mesa Técnica, Cristián Tapia, resaltó que "queremos que la ayuda llegue a todos aquellos que tienen PGU. También la semana pasada presenté un proyecto de ley que busca eliminar el requisito de estar sin deudas en las cuentas de la luz para postular a los subsidios".