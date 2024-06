DOCENTES DEL INSTRUMENTO DE IIE DEL PAR EXPLORA MAGALLANES SE CAPACITARON EN APTITUDES CIENTÍFICAS PARA APLICARLAS EN EL AULA

​¿Cómo ser docentes metacognitivos, promotoras(os) del pensamiento del pensamiento crítico? Y ¿Cómo aprendemos de la Antártica?, fueron los talleres que se desarrollaron en las dependencias de la Universidad de Magallanes, siendo parte del Primer Núcleo de Fortalecimiento de Aptitudes Científicas para los y las docentes beneficiarios del instrumento de Investigación e Innovación Escolar (IIE) del PAR Explora de Magallanes.

La Directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, comentó que “el objetivo de esta actividad fue fortalecer las metodologías científicas y pedagógicas en relación la aplicación de actividades de metacognición y neurociencia para estimular el pensamiento crítico en el aula y al conocimiento antártico en el contexto educativo de la región de Magallanes. Además, para nosotros es muy importante entregar herramientas de capacitación en estas áreas y lo puedan implementar con sus estudiantes en sus aulas”.

El primer taller estuvo a cargo de Marcela Gómez, académica de la carrera Terapia ocupacional de la Universidad de Magallanes y especializada en neuroeducación para el aprendizaje, mientras que el segundo fue dictado por la Coordinadora del Centro Investigación GAIA Antártica y la académica de CIGA UMAG, Magaly Vera.

Al respecto, Marcela Gómez comentó “primero que todo, estoy muy contenta como recibieron este taller, ya que no me imaginaba que iban hacer tan participativos y estuvieron muy interesados por aprender y compartir, es algo que valoro mucho y se nota que están muy comprometidos con el PAR Explora. Lo importante fue que el grupo visualizara el cerebro, entendieran como era el funcionamiento y cómo incide en las ganas de generar pensamiento crítico en desarrollo de la ciencia”.

En tanto, Magaly Vera, comentó que “el objetivo del taller era mostrarles a los docentes que es posible hacer actividades en temas sobre Antártica, aunque el curriculum no este tan adaptado para eso, pero nosotros dentro de nuestro profesionalismo de lo que sabemos hacer como docente, lo podemos hacer, es decir transformar el curriculum, flexibilízalo y sea lo más amigable estos temas antárticos. Por lo tanto, el objetivo de este taller fue desarrollar estrategias para transformar este curriculum con énfasis en temas antárticos”.

Finalmente, los participantes valoraron la actividad. Uno de ellas fue Tatiana Soto del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, comentó que” fue muy enriquecedor, ya que pudimos compartir ideas y nos vamos con muchos recursos para trabajar con nuestros estudiantes”. Otra de ellas fue Ingrid Vásquez del Instituto Don Bosco, señaló que “ fue muy productivo, entretenido aprendimos cosas nuevas y lo más importante que lo podemos llevar a nuestros alumnos y aulas”.







​