EDUCADORAS DE PÁRVULOS JUBILADAS FUERON HOMENAJEADAS EN CEREMONIA OFICIAL

En el Salón Gabriela Mistral, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se realizó el miércoles por la tarde un homenaje a educadoras de párvulos jubiladas y a quienes llevan ejerciendo esta profesión durante muchos años, destacando su labor de gran impacto social en la primera infancia. Ello, en el marco de la celebración de los 160 años de la Educación Parvularia Pública en Chile.

La actividad fue encabezada por el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y contó con la presencia de Lorena Salinas Castro, jefa de la Unidad de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia, junto al Departamento Provincial de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, la Intendencia de Educación Parvularia, el Servicio Local de Educación Pública, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra y la Universidad de Magallanes.

Al respecto, Valentín Aguilera Gómez, expresó: “Hay un trabajo destacado que realizan las distintas instituciones de Educación Parvularia en Magallanes, pero este trabajo también tiene una base, que es el compromiso, el sacrificio, la entrega de muchísimas educadoras de párvulos, que en diferentes generaciones también han dejado huella y han hecho una gran contribución, estamos muy contentos de poder destacarlas con toda la institucionalidad de la Educación Parvularia, que como ha dicho el presidente Gabriel Boric, es el pilar de todas las etapas de la educación”.

Por su parte, Lorena Salinas Castro, jefa de la Unidad de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia indicó: “Es muy emocionante estar homenajeando a educadoras de párvulos que han sido trayectoria en la región. Las dos hermanas normalistas, que de alguna manera parten con la Educación Parvularia a nivel territorial y, a otras educadoras, que han sido y siguen siendo importantes en las comunidades educativas donde trabajan, como han sido las educadoras de Junji e Integra, hoy día, también muchas educadoras de los jardines VTF (Vía transferencia de fondos), que se traspasaron al Servicio Local de Educación Pública, por lo tanto, también un homenaje a quienes están hoy en ejercicio y todas las que marcaron historia en Magallanes, para poner e instalar el primer nivel educativo”.

Las educadoras de párvulos jubiladas que fueron homenajeadas son: las hermanas Alicia Ester Malvina Velasco Gallardo y Adriana María Velasco Gallardo, junto a la educadora María Ivonne Contreras del Río. Asimismo, se distinguió a las educadoras de larga data en el desempeño profesional: María Cristina Venegas Aguilera, Carina del Pilar Sanzana Venegas y Nelly Márquez Bahamonde.

María Ivonne Contreras del Río, educadora jubilada valoró el acto de reconocimiento: “Me siento muy feliz, muy honrada, porque siempre trabajé por la infancia para conformar una sociedad más justa, más solidaria y con un bienestar más colectivo. Fui feliz trabajando con los niños, con la familia, además que los niños cada día te dan un placer diferente dentro de su simpleza, son unas grandes personas y lo único que hacían era querernos, así es que era un amor mutuo. Yo soy una convencida que la educación parvularia cambia el mundo, debiese cambiar el mundo y debemos trabajar por ello”.

María Cristina Venegas Aguilera, educadora de la escuela Hernando de Magallanes compartió un testimonio de su dinámica diaria: “Lo que más me emociona es venir todos los días y conversar con los niños y que se acerquen a ti y te regalen un abrazo, te hagan un corazón diciéndote que te quieren mucho. (…) Igual he tenido que reinventarme, me pasó en algún momento, como hace 15 años, cuando me doy cuenta de que era yo la que estaba mal, no mis niños. Doy una vuelta de tuerca, como digo yo, y desde ese día, decidí que no iba a entrar más enojada a la sala. ¿Y sabes qué? Yo no vengo a trabajar, yo vengo a divertirme con ellos”.

La ceremonia fue una gran suma de momentos emotivos que contó con la presentación del poema “Palabras Mágicas”, a cargo del párvulo del nivel Transición II del Liceo Juan Bautista Contardi, Joaquín Monge Gallardo. Además, la jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes, Carola Ulloa Andrade, expuso una retrospectiva histórica sobre este nivel en la región.