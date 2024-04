EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES LLEVA SU EXPERIENCIA EN ENFERMERÍA HASTA AUSTRALIA

​Más de 10 mil kilómetros separan a Punta Arenas de Australia, y aunque la distancia sea más que considerable, nada ha sido un obstáculo para que la enfermera egresada de la Universidad de Magallanes (UMAG), Francisca Belén Paredes Soto, haya podido desarrollar de manera destacada su experiencia en Melbourne, lugar donde se desempeña de manera profesional.







"Mi experiencia en la UMAG fue súper buena. Yo cuando salí del colegio no estaba muy segura de lo que quería estudiar, pero sí sabía que quería algo relacionado con la salud entonces dije ¡Vamos por Enfermería! que fue lo primero como que se me metió la cabeza y no me equivoqué, así que entré a la UMAG, no me costó nada entrar, así que quedé en la carrera y ahí empecé primer año. El segundo empezamos con prácticas clínicas, y ahí dije: ¡esto es lo mío!" comentó Francisca.







Francisca Paredes, graduada de la carrera de Enfermería de la UMAG en 2014, ha demostrado un compromiso excepcional con la atención de la salud y un deseo innato de contribuir al bienestar de las personas. Su pasión por la enfermería y su dedicación la han llevado a buscar oportunidades profesionales fuera de Chile, específicamente en Australia, donde se ha integrado con éxito al sistema de salud local.







Desde su graduación, Francisca ha acumulado una valiosa experiencia en diversas áreas de la enfermería, incluyendo hospitalización, urgencia, y atención primaria. A tan solo dos meses de obtener su título, Francisca fue contratada en la Clínica Red Salud, donde se desempeñó hasta antes de su viaje al país de los canguros. Su capacidad para adaptarse a entornos desafiantes y su habilidad para trabajar en equipo la han convertido en una profesional altamente valorada en su nueva comunidad en Australia, no sin antes pasar por una dura evaluación, que pese a no pasarla en primera instancia, lo logró con puntuación perfecta en la segunda ocasión.







" Acá hay una entidad de la salud que es como digamos la "Superintendencia" que es APRA que significa Australian Prudential Regulation Authority, ellos evalúan a ver si tienes la educación digamos "similar a Australia" y qué proceso tienes que seguir, porque hay algunas personas que se vienen de Irlanda, por ejemplo, o de Londres, que vienen y convalidan el título sin ninguna necesidad de presentar ningún examen, porque tienen como la misma educación, pero para nosotros (no me gusta mucho decirlo pero nos considera un poco como de nivel inferior, lamentablemente), entonces tenemos que pasar a través de un proceso que implica pasar tres exámenes" comentó







La experiencia de la joven enfermera, constituye un ejemplo del compromiso con la excelencia y la dedicación a su profesión de manera inspiradora para la comunidad universitaria. Su éxito en Australia refleja el alto nivel de preparación y la calidad de la formación que ofrece la UMAG en el campo de la enfermería.







Francisca deja un mensaje a las nuevas generaciones: "Yo creo que la carrera de Enfermería es muy bonita; ayudar a la gente en sus momentos de más vulnerabilidad y que hay mucho campo o sea en Chile igual como que creo (por lo que yo he escuchado de mis colegas) igual que está medio competitivo, y agrega que, "al que le guste los idiomas, que aprenda inglés y que se vaya al extranjero, la carrera de muchas herramientas, de hecho acá en Australia para hacer enfermera, se necesita sólo 3 años de estudio, en Chile nosotros estudiamos cinco, entonces yo como que le sugeriría a la gente que se atreva y que salga de la zona de confort una vez que igual esté obviamente trabajando y que esté decidido qué es lo que quiere hacer, el resto de la vida por decirlo así y que no se pone una oportunidad, quizás el lugar está en otro país el lugar de cada uno, como me pasó a mí".











Escucha el podcast en: https://open.spotify.com/episode/4XA97sDfewua0HvmE1V8PQ y conoce la historia de Francisca Paredes.







También puedes verla en el canal de YouTube de la Unidad de Egresados: https://www.youtube.com/watch?v=QtX6a7EpQTg