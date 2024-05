“LA MAYOR EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE ARABIA SAUDITA ARAMCO, COMPRA PETROBRAS EN CHILE, ESTO COMPRUEBA QUE LA DISTRIBUCIÓN GENERA GRANDES GANANCIAS”

Para Avendaño, esto es una clara señal del buen negocio de la distribución de combustibles en nuestro país.

Esta empresa saudí, adquirió las más de 300 estaciones de servicio y 148 tiendas en el país e incluye operaciones aeroportuarias, terminales de distribución y una planta de lubricante, con ello llega a la adquisición del 100% de Petrobras.

Este lunes la empresa Aramco, compañía estatal de Arabia Saudita dio la partida de esta adquision con la inauguración de la primera estación en la comuna de la Reina (Avenida Príncipe de Gales 9200) y para los próximos 90 días ira inaugurando nuevas estaciones de servicio en las ciudades de Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt entre otras cuidades del país.

Me parece increíble que el estado de Chile a través de la estatal Enap no se interese en este negocio y así tener toda la cadena del negocio petróleo como ocurre en otros países.

Enap exploro este servicio de distribución fuera de Chile como en Ecuador y Perú que tuvo estaciones de servicio y que dejaban utilidades que finalmente por malas decisiones las vendió, por lo tanto, la estatal no esta impedida de tener estaciones de servicio de combustibles en nuestro país y pasaría a ser un regulador de precios ya que en nuestro país los valores de los combustibles no son regulados, finalizo señalando Avendaño.