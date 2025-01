ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PUERTO NATALES GANARON FONDOS Y DESARROLLARÁN PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL INGLÉS

​Tres escuelas públicas de Puerto Natales fueron premiadas con un fondo concursable de $1.080.000 (un millón 80 mil pesos) que les permitirán desarrollar proyectos de innovación educativa orientados a fortalecer el aprendizaje del inglés desde edad temprana durante el 2025



Estos fondos serán entregados por Fundación Educacional Oportunidad y los establecimientos beneficiados fueron las escuelas Baudilia Avendaño, Coronel Santiago Bueras y Capitán Juan Ladrillero, las cuales forman parte de la Red de Mejoramiento We Learn.



Fernanda Herrera, jefa del programa We Learn de Fundación Educacional Oportunidad señaló que “las propuestas ganadoras fortalecen la enseñanza del inglés en educación inicial mediante estrategias innovadoras. Además, incorporaron herramientas pedagógicas creativas y prácticas inclusivas que responden a las necesidades específicas del contexto local y buscan motivar a los estudiantes desde una edad temprana, desarrollando competencias en el idioma de manera lúdica y efectiva”.



En el caso de la Escuela Baudilia Avendaño, el proyecto ganador fue “Set de Actividades y Estrategias para Potenciar el Aprendizaje de Inglés Fuera del Aula” liderado por la docente de inglés Paulina Orellana. La profesora explicó que “identificamos una necesidad fundamental: fortalecer la habilidad de expresión oral y las competencias comunicativas en inglés de nuestros estudiantes. Como respuesta, diseñamos diversas actividades tanto dentro como fuera del aula, pensadas para implementarse a lo largo del año escolar para fomentar la exposición de estas habilidades comunicativas”.



“Streaming Educativo sobre la Provincia de Última Esperanza en inglés”, es el proyecto con el que la Escuela Coronel Santiago Bueras resultó ganadora. José Legüe, profesor de inglés de la escuela, y líder del proyecto, señaló que “al inicio de la propuesta sólo sabíamos que la habilidad más descendida en nuestros estudiantes era la expresión oral y decidimos realizar un streaming educativo totalmente desarrollado por nuestros estudiantes y basado en un contexto cercano y turístico”.



Por su parte, Eliana Pérez, profesora de inglés de la Escuela Capitán Juan Ladrillero que se adjudicó el fondo con el proyecto “Let’s Talk!” (“¡Hablemos!”), indicó que desarrollaron diversas estrategias para fomentar la producción oral de inglés dentro y fuera del aula en los distintos niveles educativos. Estas incluyen el festival de música en inglés “Ladrillero’s got talent”, videos de situaciones cotidianas y actividades con títeres para trabajar la pronunciación, vocabulario y fluidez de las niñas y niños en esa etapa de la educación parvularia.



Javiera Sotomayor, coordinadora del área de Mejora Continua y Evaluación de Fundación Educacional Oportunidad -y quien lideró la iniciativa de los fondos concursables- mencionó que “los proyectos seleccionados destacaron por su capacidad de evidenciar mejoras en los establecimientos, el uso efectivo de datos y mediciones, así como por su originalidad, flexibilidad, sostenibilidad, enfoque colaborativo y potencial de transferencia a otros contextos educativos”.