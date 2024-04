ESTUDIANTES DE QUINTO BÁSICO DEL COLEGIO LUTERANO APRENDIERON SOBRE EL “HIDROGRAFÍA” A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO “EXPLORA TU CIENCIA” DE PAR EXPLORA MAGALLANES

​Un taller de “Hidrografía en la región de Magallanes” “, realizó el PAR Explora Magallanes -perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes- a través del instrumento Explora tu Ciencia a estudiantes de 5 ° básico del colegio Luterano.

La actividad fue dictada por el hidrólogo y académico del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la UMAG, Pedro Hervé, quien comentó “el objetivo básicamente fue enseñarle a los niños que pasa cuando llueve, uno ve que llueve y se moja, pero la idea es ver más allá de eso en el suelo y más abajo. Por lo tanto, la idea de la actividad era que ellos se pudieran dar cuenta que no toda la lluvia es igual, si cae mucha agua muy rápido genera efectos, en cambio si cae mucha lluvia muy lento el suelo puede reaccionar de otra manera”.

Al respecto, el Coordinador Ejecutivo de PAR Explora Magallanes, Hermann Reiher señaló que “Este taller lo estamos llevando a los establecimientos educacionales, a través del instrumento “Explora tu Ciencia” que está abierto a toda la comunidad que pueden inscribirse y solicitar charlas en las temáticas que ellos estimen convenientes. En este caso, de este colegio el taller estuvo ligado con la materia que están pasando, están cerrando una etapa de las unidades del curriculum escolar de la temática del agua y que mejor que hacerlo de manera práctica con un científico de la Universidad de Magallanes en el establecimiento educacional.”

En tanto, la docente de Ciencias naturales del Colegio Luterano, Gabriela Cárdenas, dijo que “ me pareció super divertido y además sirvió para darle término a la unidad uno que estamos viendo con los niños y niñas y además para tengan más conciencia sobre el cuidado del agua y el tema de las lluvias, aprendieron harto de este taller se divirtieron bastante”.

Finalmente, los participantes valoraron la actividad. Uno de ellos, fue Isidora Szienkiermann dijo que “a mi me gustó bastante la actividad, era muy divertida aunque mojamos un poquito, aprendimos más sobre el ciclo del agua”. Otro de ellos fue, Iván Águila comentó que “muy el taller aprendí sobre el agua y cómo funcionaban las lluvias”.