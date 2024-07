EXITOSO ESPECTÁCULO DE PAYASOS “AYAYAI” DIO INICIO A LA 10MA CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO

​Mientras que el viernes y sábado, a las 20:00 horas, se realizarán la Varieté internacional y la Gala Final, respectivamente. Toda la información para asistir a este encuentro, que cumple diez años, se encuentra disponible en las redes sociales de Circo del Sur.

Cerca de doscientas personas rieron a carcajadas con la presentación de la obra “Ayayai”, en el lanzamiento de la 10ma Convención de Circo al Fin del Mundo, que se celebró este jueves 11 de julio a las 11:00 horas en el espacio de artes escénicas de la agrupación local Circo del Sur.



Infancias, jóvenes y adultos disfrutaron del espectáculo de payasos que encarnó la compañía Festín de la Risa, proveniente de Valparaíso. Pitilla, Petunia y Pinganilla deleitaron al público magallánico, con una propuesta llena de sonidos, interacciones, bailes y mucho humor. En la ocasión, estuvo el seremi de Gobierno Andro Mimica, el seremi de Deportes Alejandro Olate y otras personalidades del ámbito cultural de Punta Arenas.



Tras la función se realizó el lanzamiento de juguetes, al interior del recinto, hito que da por iniciado este encuentro circense que se extenderá hasta el 14 de julio. Que además del espectáculo “Ayayai”, ofrecerá una veintena de talleres gratuitos para todas las edades, una Varieté internacional, la Gala Final en el Teatro Municipal José Bohr, un conversatorio sobre el estado de las artes escénicas en Chile y la tradicional tarde de competencias, abierta a toda la comunidad. Los detalles de la programación están disponibles en las cuentas de Instagram y Facebook de Circo del Sur. Todas las actividades son gratuitas, sin embargo, al final de cada jornada se recibirán aportes voluntarios, que irán en beneficio de la organización. Que este año no contó con recursos del gobierno regional, y levantó igualmente de manera autogestionada, este encuentro.



Públicos

Mónica Peláez, fue una de las espectadoras de la función de “Ayayai”, y quiso compartir sus impresiones respecto a la experiencia: “Me parece increíble que pueda llegar tan lejos un circo así, que se puedan hacer estas actividades en invierno, donde los niños quizás no tienen la oportunidad de hacer actividad física entonces está perfecto que pueda llegar a Punta Arenas este tipo de instancias”, expresó.



La pequeña Amanda Estay, de diez años, comentó que lo que más le gustó fue “cuando los payasos lloraron”, refiriéndose al clásico truco de los chorros de agua saliendo por los ojos; “muy gracioso todo, me encantó y ojalá que vuelvan de nuevo”, señaló enfática la niña que asistió junto a sus amigas Consuelo Riquelme y Ema Glaria, de diez y once años respectivamente.



La 10ma Convención de Circo al Fin del Mundo continuará desarrollándose hasta el domingo 14 de julio, en las dependencias de Circo del Sur: O’Higgins 655, Punta Arenas. Salvo la Gala final del sábado, que se realizará en el Teatro Municipal y el ingreso será por orden de llegada.