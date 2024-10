FAMILIAS VISITARON VIVIENDAS PILOTO EN PROYECTOS HABITACIONALES BRISAS DEL ESTRECHO 1 Y 2

Este lunes y el viernes recién pasado, las familias que recibirán sus viviendas sin deuda en los proyectos habitacionales Brisas del Estrecho 1 y 2, participaron en la visita a las casas piloto, una de las actividades más significativas del Plan de Acompañamiento Social, considerado en el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49).

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, informó “Este conjunto habitacional registra un muy buen avance, si bien nos habían reportado la semana pasada un 68%, hoy día en terreno nos comentaron que el avance alcanza el 73% para este conjunto habitacional, que es parte de 297 soluciones habitacionales que se construyen en este sector, con una inversión muy importante, de 14 mil millones de pesos, financiada con fondos sectoriales más aportes del convenio de programación”.

El Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo precisó que el plazo contractual para el término de los conjuntos habitacionales es junio del próximo año. Respecto de las características constructivas de las viviendas, indicó “Las fundaciones de las viviendas son de hormigón armado, tienen revestimiento de smart panel, estructura de acero galvanizado, tres dormitorios con ventanas termopanel, una caldera multipropósito con calefacción central, tres radiadores y en general, son de 60 metros cuadrados aproximadamente”.

Cada uno de los conjuntos habitacionales contará con una sede comunitaria de 95 metros cuadrados. Los barrios serán entregados con áreas verdes, multicancha, zona de juegos infantiles, urbanización y obras complementarias.

Durante la visita, las familias recibieron antecedentes de la vivienda piloto y de las próximas visitas que considera el Plan de Habilitación Social.

La presidenta de la agrupación asociada al proyecto Brisas del Estrecho 2, Carla Quiroz Riquelme, señaló al término de la actividad “Lo que hemos recorrido, la verdad que me parece fantástico. Encontré una casa hermosa, con muchos detalles, allá afuera hay un viento enorme y acá adentro podemos conversar lo más bien, el tema acústico me encantó, el tema térmico igual, ya que no se siente frío. El cierre perimetral igual me llama mucho la atención, realmente es una casa 100 por ciento efectiva para este clima”.

La dirigenta concluyó “La verdad que estamos muy contentos, estamos muy emocionados a la vez también muy ansiosos, esperando que llegue el próximo año y nos entreguen por fin nuestra casita propia”.

La construcción de los proyectos, consideró un plan de manejo ambiental por encontrarse en un sector de bosque nativo y área de influencia del Parque Humedal María Behety. Entre estas acciones se realizó una perturbación controlada para trasladar una especie de roedor nativo (ratón lanudo) fuera del lugar de trabajo; tala controlada del bosque para el inicio de las obras civiles; acciones preventivas diarias para evitar la alteración en las inmediaciones del proyecto y el humedal adyacente a las obras y talleres de educación ambiental dirigidos a las familias.

Los proyectos contemplan la construcción de un sistema de alcantarillado mediante cajones de hormigón armado para el atravieso de cauce bajo la prolongación de calle Ancud, con el fin de mantener el régimen hídrico del humedal aguas abajo.





​



​