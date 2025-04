“NOS ESTAMOS FARREANDO UNA OPORTUNIDAD TREMENDA”: CONCEJAL DE LAGUNA BLANCA CRITICA EXCLUSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL PEDZE

En conversación con el programa "Buenos días región" el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, expuso una serie de problemáticas que afectan directamente a los habitantes de esta comuna rural. Uno de los temas centrales fue la urgente necesidad de contar con una sala cuna, ya que actualmente no existe infraestructura que permita a siete familias dejar a sus hijos al cuidado de profesionales. “No contamos con una sala cuna. Hay 8 familias que no tienen con quién dejar a sus hijos. Esto no solo vulnera a las familias, es un tremendo tema que hay que abordar. No podemos estar acostumbrados, en las comunas rurales, a que las cosas no sucedan”, manifestó.

Otra de las preocupaciones expuestas fue la demora en la licitación para la habilitación de la escuela local, un proceso que está bajo responsabilidad del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Actualmente, los estudiantes asisten a clases en salas adaptadas del hogar internado. “Están haciendo clases hace dos años en salas improvisadas. No hay claridad de cuándo será la licitación para esta segunda etapa”, señaló Vera, añadiendo que antes del traspaso, la municipalidad había ofrecido continuar con los arreglos, pero el SLEP se comprometió a asumir la tarea.

Asimismo, criticó la falta de transparencia en la priorización de proyectos para Laguna Blanca en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), especialmente en lo relativo a la electrificación rural. “Estamos bastante decepcionados. No sabemos cuáles fueron la priorización de los proyectos. Cuando hablamos de comunas rurales, siempre estamos al debe en servicios básicos”, reclamó. El edil enfatizó la importancia de incluir la electrificación desde Timaukel hasta Villa Tehuelches como prioridad en el PEDZE: “Nos estamos farreando una oportunidad tremenda”.

Finalmente, destacó como positivo que recientemente se hayan destinado cerca de 2 mil metros cuadrados para la instalación de Carabineros en la comuna, aunque subrayó que aún falta mucho por avanzar en temas fundamentales para la calidad de vida de los vecinos.

​