FONDO PARA LA IGUALDAD FINANCIARÁ 24 INICIATIVAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA REDUCIR BRECHAS DE GÉNERO

​Este 2024, y por segundo año consecutivo, el Fondo para la Igualdad –antes Fondo de Transversalización- financiará 24 proyectos que buscan contribuir al bienestar de las mujeres en ámbitos como la autonomía económica, prevención y atención de la violencia de género, apoyo a los cuidados, entre otros.

Los recursos proporcionados por este fondo, adjudicado a 19 ministerios y servicios públicos, fortalecerán programas existentes o generarán nuevas intervenciones públicas, cuya meta es satisfacer las diversas necesidades de mujeres y niñas, atendiendo a la diversidad territorial de nuestro país.

En específico, estas iniciativas abarcan desde la formación de funcionarias y funcionarios del Estado para erradicar todo tipo de discriminación en las instituciones públicas, hasta beneficios a mujeres cuidadoras, y mujeres de sectores rurales, pasando por el fortalecimiento en la orientación jurídica en materia de pensiones alimentos, la capacitación en el uso de tecnologías de riego y la atención a víctimas de violencia de género en el extranjero.

De este modo, el Fondo para la Igualdad viene a reforzar las acciones de la agenda de género trazada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y muestra el compromiso de los distintos organismos del Estado de avanzar en políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades y derechos de las mujeres.

Desde la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando enfatizó hoy la relevancia de los proyectos respaldados por el Fondo, especialmente en Magallanes. Ruiz destacó que estos esfuerzos no solo fortalecerán programas existentes, sino que también introducirán nuevas intervenciones adaptadas a las necesidades locales. “Esta inversión demuestra un compromiso continuo con la agenda de género del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que cada proyecto promueva activamente la igualdad y la inclusión en toda la región", aseguró.

Para lograr estos objetivos hacia un Chile Para Todas, el Fondo para la Igualdad no solo entrega recursos, sino que además proporciona seguimiento y asistencia técnica en la implementación y monitoreo de las iniciativas, velando por la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución de todos los proyectos financiados.

“A través de este fondo buscamos fortalecer derechos y reducir las brechas desde todas instituciones públicas -y no solamente desde el Ministerio de la Mujer-, impulsando la transversalización en los organismos públicos, es decir, integrando en el diseño y aplicación de las políticas públicas la mirada y la preocupación respecto de las mujeres y sus necesidades”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Iniciativas 2024

Algunas de las iniciativas destacadas que obtuvieron este financiamiento fueron, por ejemplo, las impulsadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entre ellas, se encuentra el programa “Cuidadoras Conectadas”, el cual entregará herramientas tecnológicas a las cuidadoras para aumentar sus competencias laborales y, por ende, su capacidad de generar ingresos en entornos cada vez más digitalizados.

Otro de los proyectos beneficiados fue “Conectividad Digital para Mujeres y Sedes Sociales en Situación de Emergencia”, impulsado por la misma institución. Este busca proporcionar herramientas digitales a mujeres víctimas de desastres naturales, facilitando el acceso equitativo a servicios de internet.



Para continuar impulsado una cultura de la responsabilidad parental, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana se adjudicó recursos para ejecutar el programa “Acceso a la Justicia de Mujeres Demandantes de Pensión de Alimentos”. Una iniciativa que ofrecerá orientación y representación judicial especializada a mujeres de la Región Metropolitana que se encuentren en juicio o en procedimiento para asegurar el pago oportuno de las pensiones para sus hijos e hijas, ampliando así su acceso a los Tribunales de Justicia en materia de alimentos.



El programa de capacitación para mujeres de mar “Fortalecimiento del liderazgo y asociatividad de mujeres de la pesca artesanal y que realizan actividades conexas”, de Sernapesca, es otro ejemplo. Esta iniciativa busca capacitar a mujeres que trabajan en el sector pesquero artesanal, en actividades conexas y pesqueras, para abordar la brecha de acceso a la información y promover la autonomía económica, a través de la entrega de herramientas en liderazgo, asociatividad, emprendimiento, materias propias del Registro de Actividades Conexas de la Pesca Artesanal, prevención de la violencia, entre otras.



En tanto, la Subsecretaría de Bienes Nacionales continuará fortaleciendo la Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, esta vez para 653 mujeres de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, a través de la aplicación del D.L. N° 2.695/79, para así superar la situación de poseedor irregular del inmueble que habitan, respecto del cual no cuentan con título de dominio o lo tienen imperfecto.



