GREMIOS DE MAGALLANES MANIFIESTAN A SUBSECRETARIA DE TURISMO SU DESACUERDO CON LA PROPUESTA DE LEY DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA

​En Punta Arenas y Puerto Natales diversos gremios del turismo se reunieron con la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, oportunidad en la que ambas partes mostraron sus puntos de vista a la ley de Reactivación Turística, actualmente en discusión.

Los gremios no están de acuerdo en la propuesta tal como está presentada, especialmente en lo que concierne a la designación de los alojamientos como recaudadores de tasas impositivas. Esto, es una responsabilidad tributaria y laboral adicional para las pymes, disminuye la competitividad con respecto a los informales y si bien puede ser de ayuda, no soluciona el problema de base que es la falta de presupuesto nacional para el sector turismo.

Si bien, los gremios reconocen la necesidad de incrementar los recursos destinados a la promoción internacional, les gustaría que se trabajara en una propuesta conjunta, ya que no han sido consultados en la propuesta de ley actual. El sector privado del turismo contribuye significativamente en la inversión en promoción, y no les corresponde a las empresas asumir la responsabilidad de recaudar tasas. Esta es una función que le compete al Estado.

En este mismo contexto, los gremios solicitan considerar temas relevantes, como el caso de los establecimientos informales. Acorde con el análisis realizado por AG Hostales Asatur, en las plataformas de ventas, comparándolo con las patentes, en Punta Arenas hay más del 75% de alojamientos informales, llegando a 500 establecimiento. De ellos, sólo 150 están formalmente constituidos. Todo el rango de la informalidad en Chile quedaría fuera de todo tipo de gravámenes, y si se consideran estas cifras regionales, se perderían millonarias recaudaciones de impuestos para todos los chilenos. Si bien el proyecto plantea incorporar plataformas, esto no será en un corto plazo, ni de la forma más práctica posible. Se debe partir con regular los informales, lo que permitirá recaudar mas impuestos.

Además, la propuesta de ley plantea devolver IVA para incentivar la compra de los extranjeros y la industria cinematográfica, perdiendo de obtener recursos para todos los chilenos. Si bien, los gremios entienden que son líneas de ingresos distintas, finalmente en la suma y resta, el presupuesto igual lo administra el Estado.

Finalmente, los gremios enfatizan que están de acuerdo en que se necesitan recursos para promoción y para turismo en general, pero que el Estado debe hacerse cargo de ambos temas. Para esto proponen crear una nueva ley, no modificar la propuesta actual, ya que prácticamente no existe el turismo en la distribución del presupuesto nacional. Destacan que la industria turística genera 630.000 empleos directos y aporta cerca del 3,5% al PIB del país, sin embargo, no hay recursos ni para gestionar a través de SERNATUR en las regiones.







