INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA: EXPERTOS EN HYVOLUTION CHILE DESTACAN DESAFÍOS PARA HABILITAR LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO RENOVABLE Y CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

El sexto panel de la segunda edición del Congreso Hyvolution Chile congregó a panelistas especializados en un tema crítico para el desarrollo de esta industria: la necesidad de habilitar infraestructura estratégica y cómo abordar su ejecución.



La conversación estuvo moderada por el Director Planificación del Ministerio de Obras Públicas, Danilo Núñez, y participaron en ella Jorge Daza, Subsecretario de Transportes; Fernando Reveco, Gerente de Desarrollo de Ultramar; Carlos Cruz, Director Ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI): Gloria Maldonado, Presidenta del Directorio de ENAP y Presidenta Honoraria de Hyvolution; Carlos Foxley, Presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES); Andrés Madariaga, Chief Business Officer EDF Renewables; y Frans Janssen, Senior Trade Advisor de la Embajada del Reino de los Países Bajos.



Entre los panelistas hubo consenso en que una de las ventajas que tiene Chile es la posibilidad de compartir infraestructura entre todos los actores del ecosistema, ya sea la existente o la que se debe desarrollar en el futuro.



Así lo ilustró Gloria Maldonado, Presidenta del directorio de ENAP, empresa que en 2022 se dio cuenta de la encrucijada en que se encontraba el país frente al uso de la infraestructura. “Si formalizábamos con un solo desarrollador el uso de nuestra infraestructura que hoy está en uso, operativa, podríamos frenar el desarrollo de esta industria en el país y a mí, -que me he dedicado toda la vida al fomento del desarrollo productivo- me dio un sentido de responsabilidad muy grande, porque teníamos la potestad de que se hiciera una industria o no, por lo menos en la Región de Magallanes”.



La presidenta de ENAP contó que se optó por abrir la infraestructura y desde “el congreso Hyvolution del año pasado a la fecha tenemos dos contratos formalizados con socios en el Terminal Marítimo Gregorio y en Laredo; estamos negociando una tercera instancia para tener un área de almacenaje común, nuevos muelles y estamos conversando con posibles socios para Tierra del Fuego. Hace 8 días recibimos la pertinencia ambiental para el muelle de Laredo e iniciamos el proceso de concesión marítima para el muelle y estamos avanzando a pie firme”, señaló.



Por su parte, Fernando Reveco, Gerente de Desarrollo de Ultramar, ve la industria de los puertos en Chile con una gran solidez para enfrentar el desafío del hidrógeno verde. “Estamos confiados en los más de 23 años en que la industria portuaria se ha ido desarrollando, donde no solo ha sido un gran aporte para la industria minera, forestal y la agroindustria, en una buena alianza público-privada, con puertos públicos concesionados y también puertos privados que han estado a la altura de los grandes proyectos del país”, expresó.



En la misma línea, Andrés Madariaga, Chief Business Officer de EDF Renewables, calificó el desarrollo de la infraestructura como una ventaja competitiva tan relevante como el sol y el viento, pero que tiene una ventana de oportunidad acotada frente a los países competidores. “Si no trabajamos de forma mancomunada, aprovechando al máximo las capacidades de cada uno (de los actores), no vamos a sacar la máxima competencia a estos proyectos”, precisó. Agregó que la infraestructura también es clave para los posibles compradores, a quienes les preocupa cómo se va a sacar el hidrógeno para exportación y cómo se moverá dentro del país.



Las plantas desaladoras como infraestructura estratégica



Carlos Foxley, Presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Acades, destacó el rol de esta tecnología en la industria, ya que es la que permite entregar agua, la materia prima para el hidrógeno verde, tanto en la zona de Magallanes como en el norte del país. “El desafío está en hacerlo bien”, señaló. Y, en este sentido, recalcó la solidez del sistema de evaluación ambiental chileno, que tiene altos estándares y en los rubros en los que aún no hay legislación específica, nuestro sistema se rige por la legislación comparada. Precisó que en el caso de la descarga de la salmuera se utiliza como referencia las normas españolas y australianas, que “son las más exigentes del mundo”.



Al igual los otros panelistas, Carlos Foxley destacó las ventajas naturales y profesionales de Chile, sin embargo precisó dos aspectos en los que ve retraso. Primero, en la colaboración: “que diferentes empresas no se vean como competidoras sino como colaboradoras y respecto a infraestructura yo le pondría un apellido: el de infraestructura común. No tiene sentido hacer seis puertos. No repitamos el error de hacer dos gaseoductos en el norte o en el sur o dos desaladoras como la de Codelco y Collahuasi que están a un kilómetro de distancia”, indicó.



El segundo desafío para Foxley es el ambiental. Comentó que en el mundo hay más de 20 mil desaladoras y “ya está claro que la desalación se puede hacer de forma sustentable”. El desafío en Chile es superar la tramitación de permisos y a pesar de que el Presidente Boric señaló que el tiempo de tramitación de concesiones marítimas ha bajado a 22 meses, precisó que ese es solo el promedio y que hay casos de demoras de 8 años en las tramitaciones. “El promedio para una planta desaladora es de 8 años para obtener los permisos. Eso es inaceptable y lo que debemos hacer es un cambio de switch de confrontación y todos ponernos la camiseta de Chile para agilizar estos trámites”.



Foxley hizo un llamado también a los legisladores, especialmente a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado que está discutiendo una ley de desalación, que entre otras cosas reemplazaría la necesidad de tener una concesión marítima por una concesión de desalación. Espera que los senadores “tengan muy presente que lo que están haciendo en estos días en que están votando indicaciones que complejizan la instalación de plantas desaladoras en Chile y eso va a complejizar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde si es que se duplican algunas de las atribuciones que hoy recaen en el sistema de permisos ambientales”, precisó.





Rol de las Políticas Públicas



En el panel participó el Subsecretario de Transportes, Jorge Daza, quien destacó la oportunidad “pero también tenemos una responsabilidad como generación de desarrollar una industria como la del hidrógeno verde porque estamos partiendo desde cero y por eso mismo tenemos la oportunidad de hacerlo bien y hacer que esta industria sea la que traslade al país hacia el desarrollo”.



Carlos Cruz, Director Ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), relevó la importancia de la presencia de la comunidad en el desarrollo de las políticas públicas que van a dar el marco a esta industria. “Aquí hay una cuestión que hay que revisar: cuán presentes está la comunidad de las zonas de influencia de los proyectos – Punta Arenas y Antofagasta- en el desarrollo de esta industria, más allá de las declaraciones que podamos hacer”. Según su experiencia, si no se da una relación temprana con las comunidades, los proyectos tienen obstáculos por un legítimo temor al cambio de las personas.



Finalmente, Frans Janssen, Senior Trade Advisor de la Embajada del Reino de los Países Bajos destacó la oportunidad que representa la Unión Europea como mercado para el hidrógeno verde, que al 2030 espera importar 10 millones de toneladas de hidrógeno verde y Chile puede ser un proveedor importante. Para lograr esto destacó el apoyo que el Reino de los Países ha prestado a Chile mediante diversos acuerdos de cooperación.