IPS INICIA PAGO A LA SEGUNDA NÓMINA DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL APORTE FAMILIAR PERMANENTE

​El Instituto de Previsión Social (IPS) en Magallanes inició el pago del Aporte Familiar Permanente 2025, ex “Bono Marzo”, al segundo grupo de beneficiarias y beneficiarios. Esta nómina la componen quienes tenían concedido el Subsidio Familiar a diciembre de 2024 y también familias pertenecientes, a esa misma fecha, al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario, y que a la vez cobran esos beneficios en forma regular en el IPS entre el 1 y el 14 de marzo. También se incluye a un grupo específico de pensionados y pensionadas del IPS con cargas familiares.

Para este año 2025 el monto del aporte es de $64.574, cifra que se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

Si bien este segundo grupo corresponde a 1.420 familias en Magallanes, una vez que sean emitidas y publicadas todas las nóminas de beneficiarios durante el año, se espera que, en total, el beneficio llegue a cerca de 13 mil familias en la zona.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Doris Sandoval, afirmó que “en esta segunda nómina de beneficiarios entregaremos más de 3 mil aportes familiares permanentes, los que llegarán a más de mil 400 familias que han comenzado a recibir su beneficio a partir del lunes 3 de marzo. Esta ayuda económica es posible gracias al esfuerzo fiscal que hace el Gobierno, lo que nos permitirá disponer de más de 220 millones de pesos para las familias de nuestra región”.

La directora regional del IPS, Gloria Marín, enfatizó que “para acceder a este beneficio no es necesario hacer postulaciones, ya que se entrega de forma automática, si la persona cumple los requisitos. Lo importante es informarse en nuestros canales oficiales para este beneficio, www.aportefamiliar.cl, www.chileatiende.cl y el Call Center 101, y en el caso de que no aparezcan en este grupo de beneficiarios, esperar la publicación de la última nómina que se anunciará el 17 de marzo, ahí vienen las personas trabajadoras que reciben Asignación Familiar o Maternal y que tenían acreditadas sus cargas familiares a diciembre del año 2024”.

Las autoridades también señalaron que hay un plazo de nueve meses para cobrar el Aporte Familiar, desde la fecha de emisión del documento de pago.

Próxima nómina

Cabe mencionar que cerca del 90 % de las personas recibirán su Aporte Familiar Permanente como depósito en su CuentaRUT u otra cuenta bancaria. Los demás beneficiarios podrán cobrar su dinero de forma presencial según se les indique al momento de consultar en www.aportefamiliar.cl o llamando al 101.

La tercera nómina estará disponible desde el 17 de marzo y corresponde a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. A partir de esa fecha, también se podrá ingresar un reclamo en el aplicativo, si ha habido algún inconveniente con el beneficio.

Para consultar si les corresponde, así como la fecha y forma de pago, las personas pueden ingresar al sitio www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl, y también llamar al Call Center 101. Para obtener más información, se puede visitar www.ips.gob.cl o las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.