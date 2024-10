JUAN MORANO CORNEJO, CANDIDATO A CONSEJERO REGIONAL (DC), EXIGE MAYOR APOYO A LA CLASE MEDIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL CORE

Esta mañana, en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el candidato a Consejero Regional (CORE) Juan Morano conversó sobre los principales ejes de su candidatura. Durante la entrevista, Morano abordó temas clave como la crisis habitacional, la situación del Cescof Sandra Vargas y la necesidad de mayor transparencia en el Consejo Regional.

En cuanto al tema habitacional, Morano fue enfático en señalar que el Gobierno Regional (GORE) debe ampliar su enfoque y destinar recursos no solo a la vivienda social, sino también a la clase media, que, según él, ha sido relegada en las políticas públicas. "El GORE debe poner recursos no solo para la vivienda social, sino también para la clase media", declaró, insistiendo en que este segmento de la población también enfrenta dificultades para acceder a una vivienda digna.

Sobre la situación de la Toma y el Cescof Sandra Vargas, Morano criticó la falta de reacción de las autoridades. Afirmó que, pese a la gravedad del problema, las autoridades han preferido ignorar la situación en lugar de enfrentarlo de manera directa. "La autoridad no ha reaccionado, prefirió mirar hacia el costado", expresó, subrayando la urgencia de una intervención.

En relación a la transparencia y probidad en la gestión del CORE, el candidato destacó que si bien existen herramientas para garantizar una mayor fiscalización, no se utilizan con la frecuencia y profundidad necesarias. Morano abogó por un enfoque más riguroso en la evaluación de proyectos, que incluya no solo su aprobación, sino también un seguimiento continuo. "Las herramientas están, pero no se ocupan mucho", señaló, añadiendo que "hay que profundizar en la transparencia, no solo aprobar un proyecto, sino hacer un seguimiento".

​



Puedes ver la entrevista aquí: