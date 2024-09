MEJORA SALARIAL A CARABINEROS: SE REACTIVA DEBATE TRAS ASESINATO DE FUNCIONARIO QUE MANEJABA UN TAXI

El asesinato de un funcionario de Carabineros que trabajaba como taxista en Puente Alto ha reactivado el debate sobre las condiciones laborales y salariales de la institución. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, enfatizó que la prioridad es esclarecer las circunstancias de la muerte del carabinero y dar con los responsables, no obstante recalcó que los funcionarios no deberían desempeñar actividades complementarias a su labor oficial.



El fatal suceso recuerda la muerte del sargento segundo Rodrigo Puga a finales de agosto, quien falleció tras ser baleado mientras prestaba servicios como guardia en el Teatro Caupolicán, junto a otro compañero de Carabineros. En este contexto, el otro funcionario disparó su arma particular, resultando en la fatalidad. La conmoción generada por estos eventos ha llevado a diversas reacciones entre autoridades.

El senador Rojo Edwards (PSC) declaró que "si pretendemos que hagan una buena labor, lo mínimo que Chile puede hacer es darles mejores condiciones laborales. Hago un llamado al Presidente Boric a discutir en esta Ley de Presupuestos una mejora salarial para Carabineros y las Fuerzas Armadas". Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) también se pronunció, exigiendo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, propuestas concretas para mejorar las condiciones laborales, incluyendo un bono trimestral. "Indignante lo ocurrido ayer con carabinero (QEPD) que fallece trabajando más allá de labor policial. Ya hace meses y por distintas vías hemos exigido mejores condiciones laborales. Le exigimos a Carolina Tohá que presenten propuesta de bono trimestral y mejora integral! Basta", dijo el parlamentario a través de X.

Los diputados de la UDI, Henry Leal y Cristián Labbé, acusaron al Gobierno de incumplir una de las principales promesas que el Presidente realizó durante su última Cuenta Pública, donde se comprometió a subir las remuneraciones de los funcionarios policiales, incluyendo tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones. "Lamentablemente, pareciera que una vez más estamos ante una promesa incumplida de parte del actual Gobierno.

El problema es que este compromiso lo había realizado el propio Presidente Boric, quien le prometió a miles de funcionarios policiales mejorar -en parte- sus condiciones económicas, atendido el constante peligro al que se ven expuesto producto del aumento de la delincuencia. Y lo que ocurrió esta madrugada, sumado de lo del Teatro Caupolicán, deja en evidencia la necesidad de mejorar las remuneraciones de los efectivos policiales, pero no en tres años más, sino que ahora, porque es fundamental si queremos que combatan de manera efectiva esta grave crisis", señalaron. Leal y Labbé anunciaron que durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 inspiran en que los funcionarios policiales -tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones - sean incorporados a los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) a contar del otro año, recordando que fue el propio general director, Ricardo Yáñez, quien en mayo le solicitó al Gobierno otorgar un bono trimestral a todos los efectivos de carabineros. En esa línea, adelantaron que solicitarán suspender todos los programas que han sido mal evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), de manera de contar con esos recursos para la seguridad. Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, expresó su preocupación por la situación de los carabineros, destacando la necesidad de fortalecer la institución para garantizar la seguridad de la ciudadanía. "Queremos tener a una institución de Carabineros robusta, una institución de Carabineros que la ciudadanía apoye, pero que también desde las instituciones obviamente se les dé el nivel que debe poseer para que de esa forma puedan resguardar la integridad de las personas sobre todo, pero también de los bienes de la propiedad.

Estamos hablando de una situación muy dolorosa nuevamente que afecta carabineros y como municipalidad vamos a estar prestando el apoyo a la familia pero sobre todo llamar la atención a nuestro país" "Muchos de ellos tienen que estar pituteando y eso creo que es la pregunta que hay que hacerse y cómo lo vamos a cambiar de una vez por todas modernizando la institución y también teniendo una escala de remuneraciones acorde para que nuestros carabineros no tengan que verse sometidos a riesgos de esta naturaleza para llegar a final de mes", cerró. En medio de esta discusión el presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que a fines de año presentará un proyecto de ley para aumentar el monto de las gratificaciones. En la práctica, eso se traduciría en "hasta un sueldo entero adicional al año", según explicó el Mandatario en su Cuenta Pública de junio.



Fuente: Emol.com

​