MINISTRO DE HACIENDA Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES FINALIZAN PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN MINISTERIAL DE LA OCDE CON FOCO EN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

Terminó en París, Francia, la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2024, que se realizó en torno al tema “Crear juntos el impulso para el cambio: Liderar los debates globales con enfoques objetivos y fiables para un crecimiento sostenible e inclusivo”. La delegación chilena estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, junto al embajador Francisco Saffie y al equipo de la Misión de Chile ante la OCDE.



Durante la reunión de dos días, los ministros y representantes de alto nivel, acogieron la adopción de las Hojas de Ruta para los procesos de adhesión a la OCDE de Argentina e Indonesia; el informe del Secretario General a los Ministros sobre las Relaciones Globales de la OCDE y el Plan de Implementación del Marco Estratégico de la OCDE para el Indo-Pacífico.



Esta reunión culminó con una extensa declaración de 17 puntos donde se aborda la situación macroeconómica mundial, de la que se espera un “modesto crecimiento con importantes incertidumbres al ritmo de una menor inflación y las tensiones geopolíticas, que afectan no sólo a la economía, sino al conjunto de la sociedad”. Los ministros asistentes también reconocieron la importancia de mejorar la productividad y la calidad del empleo, así como de promover la ciencia, la tecnología y la innovación mediante el impulso de la inversión, incluso en capital humano, como la educación y la formación profesional y la I+D. También reafirmaron “la importancia de las transformaciones digital y ecológica mediante aplicaciones más amplias de las nuevas tecnologías, el fomento de las nuevas empresas y el apoyo a las Pymes, el esfuerzo por garantizar un comercio libre y justo, la mejora del bienestar de las personas y el logro de la igualdad de género y la inclusión social y digital”.



En su intervención en la sesión de diálogo “Optimizar la acción climática global a través de datos, asesoramiento sobre políticas y una mayor cooperación internacional: el papel del Foro Inclusivo sobre Enfoques de Mitigación de Carbono”, el ministro Marcel remarcó que Chile está muy activo en esta agenda. “No solo participamos, no solo fuimos muy activos en todas las reuniones o discusiones que llevaron al Acuerdo de París, sino que también fuimos fundadores de la Alianza Global de Ministros de Finanzas para el Financiamiento Verde. Y lo hemos tomado muy en serio, no sólo por la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de carbono y limitar el aumento de la temperatura global, sino también porque Chile es un país que está expuesto a muchos riesgos relacionados con el cambio climático, con unos 5.000 km de costa del Pacífico, y también una industria forestal muy importante”.



Por lo mismo, una de las tareas que el secretario de Estado identifica como prioritarias para avanzar hacia una economía de cero emisiones, es apuntar a “la intersección entre la agenda de cambio climático y el comercio”, especialmente ante señales de proteccionismo en torno a los metales, al hidrógeno verde, etc. que están mostrando algunos países. “Es necesario ser conscientes de hasta qué punto algunas medidas que están adoptando las economías desarrolladas podrían impedir que los países emergentes se beneficien de este cambio que están viviendo”, cerró.



Por su parte, la subsecretaria Sanhueza destacó la posición expuesta por nuestro país en las sesiones en torno a temas como comercio e inversión y cómo pueden apoyar el desarrollo de los países y enfrentar en conjunto los desafíos globales como la crisis climática o la inteligencia artificial.



“Un crecimiento económico sólido, sostenible e inclusivo requiere un aumento del crecimiento de la productividad. En nuestras políticas internas buscamos promover la inversión con actividades de valor agregado, especialmente a través de la inversión extranjera. Necesitamos cooperación y colaboración para alcanzar la convergencia en el desarrollo y, por tanto, tener un mundo más equitativo, inclusivo y sostenible. Una economía pequeña y abierta como la de Chile necesita reglas comerciales que funcionen para todos y, por eso, se necesita fortalecer las instituciones multilaterales”, comentó la autoridad, quien agregó que organismos como la OCDE, que diseñan recomendaciones políticas basadas en datos, son fundamentales en este escenario global.



Sesiones y reuniones bilaterales

En las dos jornadas que duró este encuentro, el ministro Marcel sostuvo una intensa agenda que consideró reuniones bilaterales con la secretaria de Estado Parlamentario en el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, Franziska Brantner; la directora del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Manal Corwin; y la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski. Además, sostuvo encuentros con el ministro de Hacienda de Luxemburgo, Gilles Roth; la directora del Centro para el Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE, Lamia Kamal-Chaoui; y con el secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.



En paralelo, la autoridad de Hacienda participó de cuatro sesiones de diálogo ministerial, donde se abordaron temáticas relacionadas a crecimiento, resiliencia económica, economía sostenible y más. En tanto, la subsecretaria Claudia Sanhueza expuso en otras cuatro sesiones sobre libre comercio e inversión, políticas públicas, desarrollo sostenible y desafíos globales emergentes.



Previo al inicio de la Reunión Ministerial, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales participó en el lanzamiento del Economic Outlook de la OCDE que, en lo que respecta a Chile, elevó la proyección de crecimiento a 2,3% para este año, cifra superior a la estimada en noviembre pasado (1,8% para 2024), y proyectó un 2,5% para el próximo. La autoridad también lideró una reunión con representantes de países que integran la Alianza del Pacífico (donde Chile tiene la Presidencia Pro Tempore); expuso en un encuentro de autoridades para debatir los resultados de la 13° Conferencia Ministerial (CM13) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de febrero pasado; y participó en un encuentro que oficializó el ingreso de Corea del Sur al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), que integran Chile, Nueva Zelandia y Singapur.



En paralelo, también sostuvo una serie de conversaciones bilaterales con autoridades de diversos países. En la primera jornada se reunió con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, para conversar sobre el proceso de adhesión de dicho país a la Alianza del Pacífico; y luego junto al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay, con quien profundizó sobre materias de interés común para ambos países, principalmente enfocado en el fortalecimiento del comercio. Con el ministro de Estado del Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido, Lord Dominic Johnson, profundizaron en la situación del comercio bilateral, y en oportunidades de colaboración en medio ambiente y comercio; y en la reunión con el secretario general de ASEAN, Kao Kim Hourn, analizaron vías para fortalecer el trabajo conjunto entre Chile y el bloque de naciones del sudeste asiático.



La segunda y última jornada, la subsecretaria Sanhueza sostuvo reuniones bilaterales con la ministra de Asuntos Sociales y Empleo y viceprimera ministra de Países Bajos, Karien van Gennip, para abordar espacios de colaboración entre ambos países; con la directora de Comercio y Agricultura de la OCDE, Marion Jansen, con quien comentó, entre otros temas, los avances de Chile en comercio inclusivo; y con el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, donde comentaron del avance de la tramitación del Protocolo de Servicios entre ambos países, actualmente en el Congreso.



