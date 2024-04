MINVU INICIÓ LA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO DE ARRIENDO REGULAR 2024

​Desde este lunes 15 de abril y hasta el 28 de junio estará abierta la postulación al Subsidio de Arriendo Regular 2024 otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para familias con capacidad para realizar un pago compartido.







Este beneficio es un aporte temporal que entrega el Minvu a aquellas familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda, de forma consecutiva o fragmentada por un plazo de 8 años como máximo.







Este subsidio entrega un total de 170 Unidades de Fomento (UF), es decir, un poco más de 6 millones de pesos, el cual tiene un tope mensual de uso que llega a las 4,9 UF ($182 mil aprox.) en las comunas de regiones extremas, como es el caso de Magallanes y de la Antártica Chilena.







“El valor máximo de arriendo de la vivienda no podrá superar las 13 UF ($483 mil aprox.) en el caso de las comunas de Magallanes, sin embargo, este monto, así como el aporte que entrega mensualmente el subsidio, pueden variar si el beneficio se quiere aplicar en otra región", explicó el director regional (S) de Serviu, Omar González Asenjo.







Estos son los requisitos generales necesarios para lograr postular al Subsidio de Arriendo del Minvu:







Tener mínimo 18 años.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

Postular, al menos, con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/hija. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre de los postulantes, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.





“La cuenta de ahorro para la vivienda debe tener, al menos, un mes de antigüedad para postular y el monto debe ser en UF. El ahorro mínimo de 4 UF debe estar depositado, a más tardar, el mes anterior a la postulación”, detalló el director (s) del Serviu.







Este lunes 15 de abril comenzó la postulación en línea al Subsidio de Arriendo, con el uso de la Clave Única en la página www.minvu.cl, y el formato presencial comenzará el miércoles 17 de abril en las oficinas de Serviu en Punta Arenas (Croacia N° 722) y Natales (Juan Ladrillero N° 516).







“Habrá dos cierres de selección de familias beneficiadas: uno en mayo y otro en junio de 2024. Las personas que no sean consideradas en la primera, continuarán postulando y serán contempladas en la siguiente”, finalizó.







Las familias que activen por primera vez este subsidio tendrán un plazo de 24 meses, desde la fecha de la selección, para generar el contrato de arriendo. En caso de que el beneficiario o beneficiaria finalice un contrato y aún tenga saldo, tendrá un plazo máximo de 12 meses para celebrar uno nuevo sin que caduque.